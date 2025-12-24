“Va a desaparecer”: Diosdado Cabello se enfrenta a Donald Trump en pleno evento público y amenazó a EE. UU.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, elevó la tensión con Estados Unidos después de amenazar al “imperio” y asegurar que Estados Unidos desaparecerá “por el bien de la humanidad”.

“El imperio, más temprano que tarde, ojalá que sea más tempranito, tempranito, va a desaparecer, tiene que desaparecer, por el bien de la humanidad; si no, la humanidad irá al desastre, a la tragedia, irá a la barbarie”, dijo Cabello.

“Aquí no se rinde nadie, aquí no hay dudas, aquí tenemos claridad, claridad. El camino es el camino de (Simón) Bolívar, es el camino de (Hugo) Chávez, no hay otro camino, no hay otro camino. Y si alguien nos enseñó a nosotros a ser antiimperialistas, fue Bolívar de primero, pero luego fue el comandante Hugo Chávez”, agregó el líder chavista en vivo.

🇻🇪🇺🇸 | Diosdado Cabello, afirmó que “el Imperio, más temprano que tarde, tiene que desaparecer por el bien de la humanidad, o si no la humanidad irá a la barbarie”, en una nueva arremetida discursiva contra Estados Unidos.

La mano derecha del dictador venezolano, Nicolás Maduro, dijo que Venezuela tiene “dignidad” y que nunca se va a rendir.

“El imperialismo es desbocado, el imperialismo no tiene límites, el imperialismo chantajea con la fuerza, con el poder”, dijo Cabello.

“Nosotros somos un pueblo muy humilde, muy humilde, somos un pueblo pequeño, eso no me voy a cansar de decirlo, somos un pueblo bien pequeñito, humilde, pero somos un pueblo con una dignidad a toda prueba, somos un pueblo que no nos sabemos rendir, no nos sabemos rendir”, agregó el líder del PSUV.

Por otro lado, Cabello aprovechó para asegurar que el Gobierno de Trump miente al decir que Venezuela robó “su petróleo y sus tierras” y criticó la postura de Estados Unidos frente al bloqueo de embarcaciones petroleras.

Diosdado Cabello y Donald Trump

“Yo escuchaba estos días al jefe del imperio (o a quien se cree jefe del imperio, porque ahí detrás quienes gobiernan son las corporaciones), decir que Venezuela le había robado su petróleo y sus tierras; por Dios, qué barbaridad, qué barbaridad, eso no tiene ninguna lógica”

“Nosotros en verdad no nos metemos con nadie, este pueblo sabe cuál es su camino, sabe lo que debemos hacer, no dependemos afortunadamente de nadie, dependemos de lo que nosotros seamos capaces de hacer”, concluyó Cabello.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró esta semana que lo más “inteligente” que puede hacer Nicolás Maduro es dimitir, mientras presiona con un bloqueo frente a sus costas dirigido a la riqueza petrolera del país sudamericano.

Trump anunció el 16 de diciembre un cerco a los “buques petroleros sancionados” que navegan hacia y desde las costas venezolanas, y desplegó desde septiembre naves de guerra en el Caribe en una ofensiva contra el narcotráfico que ya deja más de 100 muertos.