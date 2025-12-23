MUNDO

“Nicolás Maduro es un fugitivo”: se calienta el debate de emergencia convocado en la ONU sobre Venezuela

El embajador de Venezuela ante la ONU aseguró que EE. UU. ejerce “la mayor extorsión” de la historia.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
23 de diciembre de 2025, 11:48 p. m.
Embajadores de Estados Unidos y Venezuela en Naciones Unidas.
Embajadores de Estados Unidos y Venezuela en Naciones Unidas. Foto: X/@enpoliticainfo

Rusia y China criticaron duramente ante el Consejo de Seguridad de la ONU la presión militar y económica que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela, a la que calificaron como “comportamiento de cowboy” e “intimidación”.

“Los actos cometidos por Estados Unidos van en contra de todas las normas fundamentales del derecho internacional”, declaró el martes el embajador ruso ante la ONU.

“La responsabilidad de Washington también es evidente en las catastróficas consecuencias de esta actitud de cowboy”, añadió durante una reunión de emergencia solicitada por Venezuela, con el apoyo, en particular, de Moscú y Pekín.

Consejo de Seguridad de la ONU.
Imagen de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: Cancillería

“China se opone a todos los actos de unilateralismo e intimidación y apoya a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional”, declaró por su parte el representante chino, Sun Lei.

Mundo

Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronuncia tras revelarse siniestra carta de Epstein en la que se menciona a Trump: “Es falsa”

Noticias Estados Unidos

Retiran del mercado salchichas listas para consumo por posible presencia de metal; atención a estos tres estados en EE. UU.

Mundo

Le entregaron a su bebé muerta en una caja: la foto que evidencia la dura crisis de salud en Ecuador

Noticias Estados Unidos

EE. UU. difunde video de ‘Papa Noel’ arrestando inmigrantes y ofrece miles de dólares a quienes salgan de país bajo estas condiciones

Mundo

¿Cómo saber que un juguete no tiene tóxicos peligrosos?

Mundo

Colombiana que habría sido víctima de Jeffrey Epstein rompió el silencio y contó detalles inéditos: “Fue intimidante”

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos refuerza ofensiva antidrogas en Colombia, mientras Trump amenaza con atacar por tierra

Confidenciales

Expectativa por reunión de urgencia convocada en la ONU para hablar de Venezuela

Mundo

Esta sería la drástica medida que tomaría el régimen de Maduro en contra de quien promueva y respalde bloqueos navales

Mundo

Nicolás Maduro confesó que quiere ganar este premio Nobel, pero después sorprendió con un polémico comentario

Durante el turno del embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que “Estados Unidos impondrá y aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar al Cartel de Los Soles, al que Estados Unidos ha designado como Organización Terrorista Extranjera junto con el Tren de Aragua”.

Diosdado Cabello denunció incursión militar de EE.UU. en país vecino de Venezuela para atacar a régimen de Maduro

“El régimen ilegítimo de Maduro no solo coopera abiertamente y financia a terroristas y organizaciones criminales, sino que invita a grupos terroristas, como Hizbulá, al igual que el régimen iraní, a milicias como el ELN y a disidentes de las Farc a operar abiertamente dentro de su territorio, sin impedimentos ni trabas”, dijo Waltz.

El embajador aseguró que “Nicolás Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense y líder de la organización terrorista extranjera Cartel de Los Soles, de hecho, Maduro y su régimen se robaron las elecciones, y la comunidad internacional tiene las pruebas”.

En defensa, Samuel Moncada, embajador de Venezuela, dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU: “Estamos ante una potencia que actúa al margen del derecho internacional, exigiendo que los venezolanos abandonemos nuestro país y lo entreguemos (…) Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia”, afirmó.

La Casa Blanca aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por cualquier información que conduzca a la detención de Maduro.

Mas de Mundo

Embajadores de Estados Unidos y Venezuela en Naciones Unidas.

“Nicolás Maduro es un fugitivo”: se calienta el debate de emergencia convocado en la ONU sobre Venezuela

Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronuncia tras revelarse carta de Epstein en la que se menciona a Trump,

Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronuncia tras revelarse siniestra carta de Epstein en la que se menciona a Trump: “Es falsa”

Retiran salchichas del mercado en USA

Retiran del mercado salchichas listas para consumo por posible presencia de metal; atención a estos tres estados en EE. UU.

Precaria situación en Ecuador: A una madre le es entrado el cuerpo de su hija en una caja

Le entregaron a su bebé muerta en una caja: la foto que evidencia la dura crisis de salud en Ecuador

x

EE. UU. difunde video de ‘Papa Noel’ arrestando inmigrantes y ofrece miles de dólares a quienes salgan de país bajo estas condiciones

Un asistente selecciona juguetes y regalos durante el 4to evento anual Toys 4 The Nawf Christmas Charity el 20 de diciembre de 2025 en Norcross, Georgia. (Foto de Paras Griffin/Getty Images)

¿Cómo saber que un juguete no tiene tóxicos peligrosos?

Andrea Sterling y Jeffrey Epstein

Colombiana que habría sido víctima de Jeffrey Epstein rompió el silencio y contó detalles inéditos: “Fue intimidante”

x

Estados Unidos refuerza ofensiva antidrogas en Colombia, mientras Trump amenaza con atacar por tierra

Católicos rezan por migrante

No paran las redadas contra los inmigrantes en Navidad: la Casa Blanca rechaza la solicitud de los obispos católicos

Un avión privado Dassault Falcon 50 en el que viajaba el jefe del Estado Mayor General de Libia, el general Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, se estrelló cerca de Ankara tras perder contacto con el control del tráfico aéreo.

Muere el jefe del Ejército de Libia y otros altos mandos militares en un accidente aéreo tras regresar de un viaje oficial a Turquía

Noticias Destacadas