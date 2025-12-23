“Nicolás Maduro es un fugitivo”: se calienta el debate de emergencia convocado en la ONU sobre Venezuela

Rusia y China criticaron duramente ante el Consejo de Seguridad de la ONU la presión militar y económica que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela, a la que calificaron como “comportamiento de cowboy” e “intimidación”.

“Los actos cometidos por Estados Unidos van en contra de todas las normas fundamentales del derecho internacional”, declaró el martes el embajador ruso ante la ONU.

“La responsabilidad de Washington también es evidente en las catastróficas consecuencias de esta actitud de cowboy”, añadió durante una reunión de emergencia solicitada por Venezuela, con el apoyo, en particular, de Moscú y Pekín.

Imagen de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: Cancillería

“China se opone a todos los actos de unilateralismo e intimidación y apoya a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional”, declaró por su parte el representante chino, Sun Lei.

Durante el turno del embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que “Estados Unidos impondrá y aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar al Cartel de Los Soles, al que Estados Unidos ha designado como Organización Terrorista Extranjera junto con el Tren de Aragua”.

“El régimen ilegítimo de Maduro no solo coopera abiertamente y financia a terroristas y organizaciones criminales, sino que invita a grupos terroristas, como Hizbulá, al igual que el régimen iraní, a milicias como el ELN y a disidentes de las Farc a operar abiertamente dentro de su territorio, sin impedimentos ni trabas”, dijo Waltz.

El embajador aseguró que “Nicolás Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense y líder de la organización terrorista extranjera Cartel de Los Soles, de hecho, Maduro y su régimen se robaron las elecciones, y la comunidad internacional tiene las pruebas”.

#EEUU 🇺🇸| #Venezuela 🇻🇪 | El embajador estadounidense Mike Waltz fue claro en el Consejo de Seguridad: #WashingtonDC impondrá y hará cumplir sanciones “en la mayor medida posible” para quitarle a #Maduro los recursos con los que financia al Cártel de los Soles pic.twitter.com/UWcftrPfsK — noticias enpolitica (@enpoliticainfo) December 23, 2025

En defensa, Samuel Moncada, embajador de Venezuela, dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU: “Estamos ante una potencia que actúa al margen del derecho internacional, exigiendo que los venezolanos abandonemos nuestro país y lo entreguemos (…) Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia”, afirmó.

La Casa Blanca aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por cualquier información que conduzca a la detención de Maduro.