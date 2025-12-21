Gobierno Trump revela video del momento exacto que fue interceptado un segundo barco petrolero frente a las costas de Venezuela

Estados Unidos “interceptó” un petrolero frente a las costas de Venezuela el sábado 20 de diciembre, el último golpe en una campaña de presión contra el régimen de Nicolás Maduro, informó el Gobierno estadounidense.

Las fuerzas estadounidenses ya habían incautado la semana pasada un petrolero frente a las costas del país, una operación que fue denunciada como “piratería naval” por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro retó a Donald Trump y anunció una inesperada orden militar en la costa de Venezuela

“En una operación antes del amanecer en la mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Guerra, interceptó un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en X.

Junto al mensaje fue publicado un video de casi ocho minutos con imágenes aéreas que mostraban un helicóptero sobrevolando justo por encima de la cubierta de un gran petrolero en el mar.

“Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos”, agregó Noem.

La Casa Blanca defiende la incursión en el ‘Centuries’ por transportar “petróleo bajo sanciones”

La Casa Blanca aseguró este domingo, 21 de diciembre, que la incursión efectuada durante este sábado, por la Guardia Costera de EE. UU., en el petrolero ‘Centuries’ cerca de Venezuela, entra dentro de la legalidad a pesar de que el barco no figura en la lista de navíos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, indicó que el petrolero “transportaba petróleo de PDVSA bajo sanciones” (la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela) y que “es un navío de falsa bandera que operaba como parte de la flota en la sombra venezolana para traficar con crudo robado y financiar el régimen narcoterrorista” del dictador venezolano, Nicolás Maduro.

“Es un acto de guerra”: Experto analiza los próximos planes que tendría Donald Trump contra el régimen de Maduro

Kelly publicó este mensaje en X para salir al paso de una serie de informaciones del ‘New York Times’ y del ‘Washington Post’ que ponían en tela de juicio la legalidad de la operación. El ‘Centuries’, según fuentes del diario neoyorquino, pertenece a un comerciante con base en China, especializado en el traslado de crudo desde Venezuela a las refinerías del gigante asiático.

Además, el barco tiene bandera panameña, a diferencia del caso del petrolero ‘Skipper’, abordado por EE. UU, el 10 de diciembre, que sí había sido sancionado por el Tesoro y que, además, navegaba con una falsa bandera de Guyana, como indicaron sus autoridades. Para terminar de complicar la situación, fuentes oficiales han confirmado al ‘New York Times’ que los guardacostas no tenían una orden de registro para entrar en el ‘Centuries’ e investigar su carga, como sí ocurrió con el ‘Skipper’.

Dadas estas circunstancias, fuentes oficiales estadounidense bajo condición de anonimato explicaron al diario ‘Washington Post’ que el abordaje de los guardacostas estadounideses está amparado en realidad por una ley marítima conocida como “derecho de visita”, por la que un buque de guerra puede efectuar una inspección en un navío con solo la mera sospecha de que está involucrado en actividades ilícitas.

*Con información de AFP y Europa Press.