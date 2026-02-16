Régimen en Venezuela detiene a importante asesor petrolero estadounidense vinculado al regreso de la inversión extranjera

El régimen en Venezuela ha detenido a uno de los expertos petroleros más respetados del país y ciudadano estadounidense, en un caso que genera nuevos señalamientos de persecución política y añade tensión en un momento clave para el futuro del sector petrolero y energético durante la presidencia interina de Delcy Rodríguez. La información fue confirmada por ABC a partir del testimonio directo del afectado y de fuentes de su entorno.

Evanan Romero, de 86 años, consultor con décadas de trayectoria en la industria petrolera venezolana y nacionalizado estadounidense, fue arrestado el viernes en el aeropuerto de Maracaibo cuando intentaba viajar a Caracas para cumplir una agenda de reuniones con empresas petroleras internacionales. Según confirmó ABC, su detención se produjo sin previo aviso y sin notificación formal de cargos a sus abogados.

Romero atendió a ABC desde una clínica privada en Maracaibo, a través del teléfono de un familiar, mientras custodios permanecían en una sala contigua. “Aquí estoy desde el viernes”, relató al diario español.

Explicó que la orden de detención “apareció en la computadora” cuando intentó abordar un vuelo interno hacia Caracas. Al presentarse con su pasabordo, fue llamado por megafonía y apartado por funcionarios. “Este señor no puede viajar”, le indicaron tras procesar su identificación.

El medio informó que vio una copia del pasaporte estadounidense con el que ingresó en Venezuela días antes de su arresto. Romero había llegado desde Panamá, con escala en Colombia, para visitar a un hermano antes de trasladarse a la capital. Aunque posee doble nacionalidad, aseguró que no le fue informado ningún impedimento de salida ni alerta previa en viajes recientes a Estados Unidos o Europa.

Tras su retención en el aeropuerto, fue trasladado a una oficina de Interpol en Maracaibo, donde pasó la primera noche. Debido a su edad y a su situación médica acreditada, las autoridades permitieron posteriormente que permaneciera bajo custodia en una clínica privada, cuyos gastos asume él mismo.

Permanece vigilado de forma permanente, le retiraron el teléfono y no puede utilizar ningún computador, lo que le impidió participar en las reuniones previstas. Romero sostiene que nunca fue notificado de procedimiento judicial alguno y vincula el caso con un antiguo litigio administrativo relacionado con una inversión empresarial familiar, en el cual el conflicto fue resuelto en el Tribunal Supremo de Justicia a su favor.

La relevancia del detenido trasciende su situación personal. Romero fue uno de los fundadores de INTEVEP, el centro de investigación y desarrollo de PDVSA, y ocupó la vicepresidencia ejecutiva en años en que la industria operaba con estándares internacionales. Entre 1996 y 1999 fue viceministro de Energía y Minas y miembro de la directiva de la petrolera estatal durante el proceso de apertura, que permitió la entrada de capital extranjero en el sector.

En los últimos meses, su nombre había aparecido en medios especializados estadounidenses como uno de los consultores implicados entre la administración Trump y grandes petroleras interesadas en explorar un eventual retorno a Venezuela. Su agenda en Caracas incluía reuniones con directivos de empresas energéticas y conversaciones sobre posibles inversiones en el país.