Venezuela defiende su capacidad productiva ante la presión militar de Estados Unidos

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la respuesta del país latinoamericano ante la presión y el bloqueo militar de Estados Unidos ha sido el despliegue de su capacidad productiva y de distribución de alimentos.

“Mientras desde Estados Unidos se planificó asediar, amenazar a nuestra patria, ellos se jactan de decir que tienen un despliegue de la Armada en el Caribe como nunca antes se había visto, el pueblo venezolano le respondió con lo que verdaderamente nunca se había visto, un despliegue logístico de esta naturaleza donde se activaron todos los sectores productivos para llevar los alimentos a nuestro pueblo”, afirmó la vicepresidenta en declaraciones recogidas por la cadena de televisión venezolana VTV.

Rodríguez cifró en 158.000 las toneladas de alimentos repartidas entre los ciudadanos venezolanos en las últimas semanas. “Tenemos que blindar, frente a las amenazas y agresiones del gobierno actual de los Estados Unidos, la respuesta de Venezuela debe ser la unión productiva”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el crecimiento económico del país continúa sin prejuicio por el momento, a pesar de las medidas que el Gobierno estadounidense impuso al territorio, como el bloqueo de todos los barcos petroleros que entren y salgan de Venezuela o las restricciones de vuelos que han provocado que muchas aerolíneas ya no operen en su espacio aéreo.

La misma estrategia fue utilizada por Delcy Rodríguez hace varios días cuando anunció que la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), había alcanzado la meta de producción de crudo fijada para el año 2025, el mismo día que era interceptado el segundo buque con hidrocarburos venezolanos.

“El mejor regalo de Navidad que puede recibir nuestro pueblo, de hombres y mujeres dignos y libres, es el esfuerzo desmedido de nuestra fuerza trabajadora petrolera que enfrenta y derrota el acoso, las hostilidades y la ilegalidad imperial que agrede y atenta contra los derechos humanos de los venezolanos”, sostuvo entonces la vicepresidenta.

Las operaciones militares estadounidenses en el Caribe ya han dejado más de 100 víctimas mortales, mientras Washington continúa imponiendo sanciones contra líderes chavistas en una escalada de tensión que parece apuntar a un cambio de régimen en Caracas.

