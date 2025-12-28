Mundo

Venezuela defiende su capacidad productiva ante la presión militar de Estados Unidos

La vicepresidenta cifró en 158.000 las toneladas de alimentos repartidas entre los ciudadanos venezolanos en las últimas semanas.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
28 de diciembre de 2025, 11:24 a. m.
Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, respondió ante la presión de EE. UU.
Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, respondió ante la presión de EE. UU. Foto: AFP

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la respuesta del país latinoamericano ante la presión y el bloqueo militar de Estados Unidos ha sido el despliegue de su capacidad productiva y de distribución de alimentos.

“Mientras desde Estados Unidos se planificó asediar, amenazar a nuestra patria, ellos se jactan de decir que tienen un despliegue de la Armada en el Caribe como nunca antes se había visto, el pueblo venezolano le respondió con lo que verdaderamente nunca se había visto, un despliegue logístico de esta naturaleza donde se activaron todos los sectores productivos para llevar los alimentos a nuestro pueblo”, afirmó la vicepresidenta en declaraciones recogidas por la cadena de televisión venezolana VTV.

Con una flota envejecida y menos de 20 aviones activos, este es uno de los países de Latinoamérica con peor conectividad aérea

Rodríguez cifró en 158.000 las toneladas de alimentos repartidas entre los ciudadanos venezolanos en las últimas semanas. “Tenemos que blindar, frente a las amenazas y agresiones del gobierno actual de los Estados Unidos, la respuesta de Venezuela debe ser la unión productiva”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el crecimiento económico del país continúa sin prejuicio por el momento, a pesar de las medidas que el Gobierno estadounidense impuso al territorio, como el bloqueo de todos los barcos petroleros que entren y salgan de Venezuela o las restricciones de vuelos que han provocado que muchas aerolíneas ya no operen en su espacio aéreo.

Mundo

Crece la expectativa: Volodimir Zelenski espera cerrar un acuerdo de paz para Ucrania en su reunión con Donald Trump

Noticias Estados Unidos

El histórico retrato de Marilyn Monroe de un artista que en su infancia padeció de una enfermedad neurológica

Noticias Estados Unidos

La Casa Blanca estalla por Tiktoks de Kilmar Ábrego y critica la “orden de silencio” que enfrenta el Gobierno en el polémico caso

Noticias Estados Unidos

¿Qué falta por publicar de los archivos Epstein y lo que podría revelarse en 2026?

Noticias Estados Unidos

Marco Rubio pone a Colombia en el centro de la alerta regional por el narco: “Esta es la amenaza que enfrenta todo el hemisferio”

Mundo

Tragedia en Guatemala: al menos 15 muertos tras la caída de un autobús a un barranco de 75 metros

Noticias Estados Unidos

Trump en el Kennedy Center: ¿un homenaje o un abuso de poder?

Mundo

Con una flota envejecida y menos de 20 aviones activos, este es uno de los países de Latinoamérica con peor conectividad aérea

Opinión

Venezuela: “¿Un presidio suelto o un manicomio?"

Mundo

Venezuela libera decenas de presos políticos tras más de un año bajo custodia del régimen de Maduro

La misma estrategia fue utilizada por Delcy Rodríguez hace varios días cuando anunció que la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), había alcanzado la meta de producción de crudo fijada para el año 2025, el mismo día que era interceptado el segundo buque con hidrocarburos venezolanos.

“El mejor regalo de Navidad que puede recibir nuestro pueblo, de hombres y mujeres dignos y libres, es el esfuerzo desmedido de nuestra fuerza trabajadora petrolera que enfrenta y derrota el acoso, las hostilidades y la ilegalidad imperial que agrede y atenta contra los derechos humanos de los venezolanos”, sostuvo entonces la vicepresidenta.

Las operaciones militares estadounidenses en el Caribe ya han dejado más de 100 víctimas mortales, mientras Washington continúa imponiendo sanciones contra líderes chavistas en una escalada de tensión que parece apuntar a un cambio de régimen en Caracas.

*Con información de Europa Press

Mas de Mundo

Los líderes europeos se unen al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Crece la expectativa: Volodimir Zelenski espera cerrar un acuerdo de paz para Ucrania en su reunión con Donald Trump

x

El histórico retrato de Marilyn Monroe de un artista que en su infancia padeció de una enfermedad neurológica

Delcy rodríguezVicepresidenta de Venezuela

Venezuela defiende su capacidad productiva ante la presión militar de Estados Unidos

kilmar Ábrego

La Casa Blanca estalla por Tiktoks de Kilmar Ábrego y critica la “orden de silencio” que enfrenta el Gobierno en el polémico caso

Jeffrey Epstein, el financista estadounidense condenado por tráfico sexual de menores, cuyo caso sigue revelando documentos inéditos en 2026.

¿Qué falta por publicar de los archivos Epstein y lo que podría revelarse en 2026?

Marco Rubio

Marco Rubio pone a Colombia en el centro de la alerta regional por el narco: “Esta es la amenaza que enfrenta todo el hemisferio”

Los miembros de los cuerpos de socorro y de los bomberos rescataron a los ocupantes del autobús.

Tragedia en Guatemala: al menos 15 muertos tras la caída de un autobús a un barranco de 75 metros

El icónico John F. Kennedy Center en Washington D.C., ahora con el nombre de Donald Trump, ha generado polémica cultural y legal.

Trump en el Kennedy Center: ¿un homenaje o un abuso de poder?

Finlandia cuenta con más de 200 tanques modelo 2A4, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) y podría dar algunos a Ucrania

El país más poderoso de América Latina moderniza su Ejército: así es el tanque militar que se destaca con tecnología de última generación

Sad and tired woman sitting in the airport - missed or cancelled flight concept

Tormentas provocan miles de vuelos cancelados: estas son las rutas afectadas en medio de viajes de fin de año

Noticias Destacadas