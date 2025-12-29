Régimen de Maduro toma partido en posible conflicto militar: defendió a China y lanzó advertencia a EE. UU.

En medio de la escalada de tensiones entre China y Taiwán por los ejercicios militares con “fuego real” cerca de la isla, el régimen venezolano defendió a China y criticó a Estados Unidos.

Pese a las advertencias de Trump y la creciente presión por el despliegue de militares en el Caribe, el régimen de Maduro lanzó una dura crítica al país norteamericano por su papel en la defensa de Taiwán ante una posible invasión china.

“Venezuela expresa su solidaridad y apoyo fraternal al pueblo y al Gobierno chino, y confía en que, bajo el marco del derecho internacional y la sabia conducción del presidente Xi Jinping, lograrán sortear este nuevo ataque orquestado desde Washington, y, más temprano que tarde, Taiwán se reunificará con la República Popular China, a pesar de las acciones irresponsables de terceros”, dice el texto.

El canciller venezolano, Yvan Gil, criticó la venta de armas por parte de Estados Unidos al Gobierno taiwanés: “Esta acción unilateral constituye una grave injerencia en los asuntos internos de la República Popular China y una violación flagrante de los compromisos internacionales asumidos por Washington”.

“Tal acción atenta directamente contra la soberanía y la integridad territorial de China, socava la estabilidad estratégica y representa una descarada amenaza que pone en riesgo la paz y la seguridad en la región Asia-Pacífico”, dijo el funcionario del régimen de Maduro.

“Reafirmamos nuestro pleno respaldo al Gobierno de la República Popular China como el único gobierno legítimo que representa a toda la nación, incluida la región de Taiwán”, agregó Gil.

Taiwán realizará maniobras militares para aumentar su capacidad de defensa ante la tensión con China Foto: AP

China lanzó “grandes” ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán, que simulan el bloqueo de puertos clave de esta isla de gobierno democrático reclamada como propia por Pekín.

Reconocida oficialmente por apenas una docena de países, esta isla dispone de gobierno, ejército y moneda propios, y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de armamento y seguridad.

Este mismo mes, la Casa Blanca aprobó una venta de armas por valor de 11.100 millones de dólares a Taipéi, lo que provocó una reacción airada del Gobierno chino.

Las maniobras “Misión Justicia 2025” cuentan con la participación de destructores, fragatas, soldados, bombarderos y drones que realizan “entrenamientos con fuego real contra objetivos marítimos al norte y sudoeste de Taiwán”, afirmó el ejército chino.

El ejército de Taiwán se prepara para una posible amenaza de invasión por parte de China. Foto: Anadolu via Getty Images

El Ministerio de Defensa de esta isla afirmó que detectó 89 aviones militares chinos cerca de su territorio, el número más elevado en un solo día desde octubre de 2024.

También registró la presencia de 28 buques de guerra y de guardacostas chinos, así como una formación de navíos de asalto anfibio que operaba en el Pacífico Occidental.

Con información de AFP*