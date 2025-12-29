País pone en alerta máxima a su ejército por posible invasión: maniobras militares encienden las alarmas de países aliados

China lanzó en las últimas horas “grandes” ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán, que simularán el bloqueo de puertos clave de esta isla de gobierno democrático reclamada como propia por Pekín.

Reconocida oficialmente por apenas una docena de países, esta isla dispone de un gobierno, un ejército y una moneda propias, y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de armamento y seguridad.

Este mismo mes, la Casa Blanca aprobó una venta de armas por valor de 11.100 millones de dólares a Taipéi, lo que provocó una reacción airada del Gobierno chino.

Ejército de Taiwán Foto: Anadolu via Getty Images

Las maniobras “Misión Justicia 2025” cuentan con la participación de destructores, fragatas, soldados, bombarderos y drones que realizan “entrenamientos con fuego real contra objetivos marítimos al norte y sudoeste de Taiwán”, afirmó el ejército chino.

Las actividades se enfocarán en la “capacidad de combate mar-tierra, toma conjunta de amplia superioridad, bloqueo de puertos y zonas clave”, detalló el coronel Shi Yi, portavoz del Comando de Teatro Oriental de las fuerzas armadas chinas.

Tras el inicio de los ejercicios, el Ministerio de Relaciones Exteriores alertó que cualquier intento de obstruir la unificación de Taiwán con China “está destinado al fracaso”.

“Las fuerzas externas que intentan usar Taiwán para contener a China y que arman a Taiwán solo alentarán la arrogancia independentista y empujarán al estrecho de Taiwán a una situación peligrosa de guerra inminente”, dijo su portavoz Lin Jian.

🇨🇳🇹🇼 | China publica un video del importante ejercicio militar «Misión Justicia 2025», titulado «Claramente visible», que incluye imágenes satelitales de las instalaciones militares de Taiwán. pic.twitter.com/pvi9rHJurw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 29, 2025

El Ejército Popular de Liberación (EPL) mostró un mapa con cinco grandes zonas alrededor de Taiwán donde se organizarán estas maniobras “con fuego real” este martes y recomendó “que cualquier barco o avión no relacionado evite ingresar a las aguas y espacio aéreo” mencionados.

Según las autoridades de Taiwán, algunas de estas zonas se ubican a menos de 12 millas náuticas de su costa y afectan rutas internacionales de transporte marítimo y aéreo.

La portavoz presidencial de Taiwán, Karen Kuo, condenó estas maniobras como una “intimidación militar”.

El Ministerio de Defensa de esta isla afirmó que detectó 89 aviones militares chinos cerca de su territorio, el número más elevado en un solo día desde octubre de 2024.

El motivo del conflicto sería la toma de Taiwán por parte de China Foto: Getty Images / Michael Sugrue

También registró la presencia de 28 buques de guerra y de guardacostas chinos y una formación de navíos de asalto anfibio que operaba en el Pacífico Occidental.

En los últimos años, China incrementó la presión sobre Taiwán en el terreno diplomático, económico y especialmente militar, con el envío regular de aviones y buques alrededor de la isla y el despliegue ocasional de ejercicios a gran escala.

Las relaciones con Taipéi se deterioraron con la llegada al poder del Partido Progresista Democrático en 2016. Su líder y presidente taiwanés desde 2024, Lai Ching-te, considera el territorio como una nación soberana.

Con información de AFP*