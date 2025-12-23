China envió contundente mensaje a EE. UU. sobre armamento nuclear y encendió las alarmas en plena escalada de tensiones

Las autoridades de China instaron a Estados Unidos a cumplir sus “compromisos” en materia nuclear y propiciar el “desarme” de este tipo de armamento a nivel internacional tras haber acusado a Pekín de desplegar un centenar de misiles balísticos continentales en Mongolia.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha indicado durante una rueda de prensa que Estados Unidos “sigue siendo una superpotencia con el mayor arsenal nuclear del mundo, lo que hace que sea urgente que cumpla con sus responsabilidades en este sentido”.

“Estados Unidos debe reducir significativamente su arsenal para crear condiciones que lleven a otros Estados nucleares a unirse a este proceso de desarme”, aseguró, según informaciones recogidas por el diario estatal Global Times.

Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Además, lamentó que Washington “no muestre disposición de entablar negociaciones” sobre el control de armamento y señaló que las declaraciones sobre el supuesto despliegue de misiles son “exageraciones”.

“Esta postura”, según sostuvo, “forma parte de la táctica constante de Estados Unidos, diseñada para encontrar excusas y acelerar la modernización de su propia potencia nuclear, socavando así la estabilidad estratégica global”.

“La comunidad internacional debería tener una comprensión clara de esto”, dijo.

Estados Unidos posee uno de los arsenales nucleares más grandes y avanzados del mundo. Foto: Getty Images

En octubre de este año, Donald Trump dijo que su administración acelerará las pruebas con armas nucleares, después de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, anunciara el ensayo exitoso de un dron submarino de propulsión nuclear y un misil de crucero con capacidad nuclear.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones”, ha señalado en su cuenta de Truth Social, donde ha indicado que “ese proceso comenzará de inmediato”.

El jefe de la Casa Blanca dijo en la misma plataforma que su país “tiene más armas nucleares que cualquier otro”, un extremo que ha atribuido a la “renovación completa de las armas existentes durante (su) primer mandato”.

“Debido a su tremendo poder destructivo, odiaba hacerlo, ¡pero no tenía otra opción! Rusia ocupa el segundo lugar y China un distante tercero, pero dentro de cinco años estará a la par”, aseguró.

Donald Trump ha implementado nuevos avances en materia militar Foto: Getty Images

Moscú aceleró en las últimas semanas las pruebas de su arsenal nuclear y este mismo martes ha probado con “éxito” el supertorpedo Poseidón, disparado desde un submarino y con capacidad para portar cabezas nucleares, unas acciones criticadas por Trump.

El anuncio del mandatario estadounidense llegó poco antes de su primer encuentro presencial con su homólogo chino, Xi Jinping, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el pasado mes de enero, en un contexto marcado por las renovadas tensiones comerciales entre los dos países.