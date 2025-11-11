Suscribirse

¿Pruebas nucleares secretas?: este fue el mensaje de Rusia a Estados Unidos tras ensayos de armas atómicas

El presidente Donald Trump acusó tanto a Rusia como a China de realizar pruebas nucleares

Redacción Mundo
12 de noviembre de 2025, 3:22 a. m.
Donald Trump y Vladimir Putin | Foto: Getty Images

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que su país está “dispuesto” a conversar con Estados Unidos sobre las acusaciones del presidente Donald Trump de que Rusia llevó a cabo pruebas nucleares secretas subterráneas.

Las tensiones aumentaron entre las dos potencias nucleares más grandes del mundo después de que Rusia realizara pruebas de sus sistemas de armas estratégicas y Trump dijera que ordenó ensayos de armas atómicas.

El mandatario estadounidense acusó a Rusia de haber llevado a cabo detonaciones nucleares en secreto, y no solo pruebas de sistemas de lanzamiento, algo que todos los Estados con armas nucleares hacen regularmente.

Serguéi Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa | Foto: Getty Images

“Estamos dispuestos a hablar sobre las sospechas planteadas por nuestros colegas estadounidenses sobre la posibilidad de que estemos haciendo algo en secreto en las profundidades del subsuelo”, declaró Lavrov en una entrevista televisada.

El jefe de la diplomacia rusa negó las afirmaciones de Trump y dijo que Estados Unidos podía comprobar si Rusia había probado una ojiva nuclear a través del sistema mundial de vigilancia sísmica.

Contexto: Rusia advierte a Estados Unidos y al mundo y amenaza con reiniciar pruebas de armas nucleares

Trump acusó tanto a Rusia como a China de realizar pruebas nucleares en una entrevista con la cadena estadounidense CBS News a principios de este mes, tras aplazar indefinidamente un proyecto de cumbre con Vladimir Putin sobre el conflicto en Ucrania, alegando no querer mantener conversaciones “para nada”.

Pero Lavrov dijo que las dos cuestiones no estaban relacionadas. “No mezclaría el tema de las pruebas nucleares con el tema de la cumbre de Budapest”, afirmó.

También dijo que el Kremlin seguía abierto a una posible reunión entre el presidente ruso y Trump.

Trump aseguró que iniciaría ejercicios nucleares en las próximas semans | Foto: Getty Images

Trump se ha mostrado cada vez más frustrado con Putin en los últimos meses por la negativa del dirigente ruso a detener su ofensiva de casi cuatro años contra Ucrania.

En ese contexto, el presidente Vladimir Putin declaró que Rusia podría reanudar sus pruebas nucleares si Estados Unidos decide hacer lo mismo, en respuesta a las declaraciones de su homólogo Donald Trump, quien ordenó al Pentágono “comenzar a probar” las armas nucleares estadounidenses.

Durante una reunión de su Consejo de Seguridad, Putin encargó a las instancias competentes “hacer todo lo necesario para recopilar información adicional sobre este asunto (...) y presentar propuestas coordinadas sobre el posible inicio de trabajos preparatorios para pruebas nucleares”, según declaraciones transmitidas por televisión.

Las tensiones entre ambos países continúan creciendo | Foto: Getty Images

Putin calificó de “cuestión seria” las declaraciones de Trump, quien aseguró que su país llevaría a cabo pruebas ya que “otros países lo hacen”, sin aclarar si se refería a realizar explosiones nucleares, algo que no se ha llevado a cabo en Estados Unidos desde 1992.

El último ensayo nuclear de Moscú se remonta a 1990, poco antes de la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, Rusia prueba regularmente, al igual que otros países, con vectores que no transportan carga nuclear, como recientemente el dron submarino Poseidón y el misil Burevestnik.

Con información de AFP*

