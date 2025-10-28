Suscribirse

Misil nuclear de Putin prende las alarmas en las potencias: Rusia presenta su arma más temida en años, el “pequeño Chernóbil volador”

El nuevo misil nuclear ruso ha desatado preocupación mundial por su alcance ilimitado y capacidad de evasión.

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

29 de octubre de 2025, 2:03 a. m.
La revelación del misil de propulsión nuclear ruso ha puesto en jaque a los sistemas de defensa actuales.
El anuncio del Burevestnik ha elevado el nivel de alerta en países con capacidad nuclear | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de X @OsintUpdates - A.P.I.

Rusia ha dado a conocer una de sus armas más peligrosas y temidas de los últimos años: un misil de propulsión nuclear con autonomía de larga duración y capacidad para evadir los radares más modernos del mundo.

El anuncio, encabezado por Vladímir Putin, ha generado preocupación internacional, debido a su potencial para alterar el equilibrio estratégico entre potencias globales, algunos analistas ya lo denominan el “pequeño Chernóbil volador”, por los riesgos de contaminación que implicaría su uso o incluso un fallo técnico.

Un proyecto que rompe todas las reglas de la guerra moderna

El misil, identificado como Burevestnik, utiliza un reactor nuclear en miniatura como fuente de energía, lo que le permite mantenerse en vuelo durante más de 15 horas y recorrer distancias superiores a los 14.000 kilómetros, este impresionante alcance lo centra por encima de cualquier misil de combustible convencional y lo convierte en una amenaza difícil de detectar y detener.

Durante una reunión del alto mando militar en Moscú, Putin aseguró que el sistema ya está listo para entrar en fase de implementación, además, afirmó que se trata de un arma “única”, lo que refuerza la narrativa del Kremlin sobre la recuperación de su poder estratégico en el escenario internacional.

“Necesitamos identificar posibles usos y comenzar a preparar la infraestructura para su despliegue”, declaró el presidente ruso, dejando claro que no se trata de un proyecto experimental, sino de una nueva realidad militar.

Un arma que podría permanecer en el aire durante días

El Burevestnik, además de destacar por su alcance, también resalta por su capacidad de vuelo prolongado, pues tiene la capacidad de mantenerse orbitando sobre distintas regiones hasta recibir la orden de impacto, una característica que representa un desafío para los sistemas de defensa tradicionales.

Rusia ha mostrado un arma nuclear con autonomía casi infinita, generando alarma en bloques militares.
La presentación del Burevestnik ha reactivado temores de una nueva carrera armamentista entre potencias. | Foto: Tomada de X @OsintUpdates - A.P.I.

Jeffrey Lewis, especialista en temas de seguridad nuclear, advierte que este tipo de armamento introduce riesgos sistémicos para el planeta, además señalar que se trata de un “pequeño Chernóbil volador”, debido a que un fallo en pleno vuelo podría liberar radiación en la atmósfera, generando consecuencias ambientales graves.

El portal Gizmodo indica que este misil basado en la propulsión nuclear, con su desarrollo avanzado, podría hacer que otros países se vean presionados a responder con proyectos similares.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación el surgimiento de una tecnología que podría cambiar el rumbo de la seguridad global y abrir la puerta a una nueva competencia armamentista entre superpotencias.

