“Ha sido muy hostil llamándome dictador”: Trump habló sobre próxima reunión con Petro en plena rueda de prensa

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este viernes, 9 de enero, a su par colombiano, Gustavo Petro, luego de haber confirmado una reunión con él a principios de febrero.

El mandatario estadounidense dijo que Petro ha mantenido una actitud muy agresiva y ha recurrido a expresiones especialmente duras en su contra.

No obstante, recalcó que, pese a ello, confía en que la reunión bilateral prevista para la primera semana de febrero se desarrolle de manera constructiva y arroje resultados positivos.

#Internacional | El presidente estadounidense, Donald Trump, dice que espera tener una buena reunión con el presidente Gustavo Petro. A su vez, destacó que ama a Colombia y a su gente. pic.twitter.com/qUbDQhhDWx — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 9, 2026

“Tuve una buena llamada con él, ha sido muy hostil conmigo, con la nación, llamándome dictador, entre otras cosas, pero llamó a través de personas y quiere que nos reunamos; está bien para mí”, afirmó.

A su vez, el presidente estadounidense indicó que espera tener una buena reunión con el presidente Gustavo Petro y destacó que ama a Colombia y a su gente.

“La gente de Colombia es gente increíble, Marco lo sabe mejor que cualquier otra persona porque está casado con una mujer de Colombia, y no me refiero a la Universidad de Columbia”, aseveró.

162 El presidente Donald Trump habla durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci) Foto: AP

“Espero el encuentro con el presidente Petro en un futuro cercano”, dijo Trump.

Más temprano, Trump anunció que Petro visitará la Casa Blanca la primera semana de febrero.

“Estoy seguro de que [la visita] saldrá muy bien para Colombia y para Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben ser impedidas de ingresar a Estados Unidos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Trump confirma fecha de reunión con Petro y lanza advertencia: “Deben detenerse”

Ambos mandatarios protagonizaron una agria confrontación verbal durante el año pasado, hasta que acordaron limar asperezas en una conversación telefónica de más de una hora el miércoles.

Estados Unidos llegó a retirarle la visa a Petro después de una intervención pública en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU, en septiembre.

Donald Trump y Gustavo Petro Foto: SEMANA / AP / Presidencia

Washington también le quitó a Colombia la certificación de su lucha antidrogas, una pieza esencial de la estrecha colaboración militar entre ambos países durante décadas.

Petro, por su parte, fue agresivo con Trump desde el inicio del segundo mandato del republicano, en enero de 2025, cuando advirtió que iba a darle un giro dramático a la política exterior estadounidense hacia América Latina.

Trump resucitó expresiones como “el patio trasero” para referirse a América Latina y el Caribe, y el despliegue naval en el Caribe, así como los ataques a presuntas narcolanchas, acrecentaron la tensión entre ambos países.

Con información de AFP*