Política

Gustavo Petro desmiente que haya tenido que llamar a Donald Trump: da su versión de quién buscó a quién

El primer mandatario ha dicho que “no se arrodilló” al buscar al presidente norteamericano.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Cristina Castro

Cristina Castro

8 de enero de 2026, 3:57 p. m.
Presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro
Presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro Foto: Semana, AP, Adobe

En un trino, el presidente Gustavo Petro respondió a quienes dicen que “tuvo que llamar a Trump, luego de que en el Air Force One este último dejara abierta la posibilidad de una operación de extracción en su contra, como la hecha por Maduro”.

El primer mandatario aseguró que “esas historias no son ciertas” y expuso su versión.

Según él, “el comienzo de esta conversación se debe a un metódico trabajo diplomático hecho por nuestro embajador Daniel García-Peña en Washington. Él conversó con varios congresistas republicanos y demócratas”.

El presidente confirma que fue el senador republicano de Kentucky, Rand Paul, quien logró la llamada. Esa versión la narró también el embajador Daniel García-Peña a SEMANA.

Política

Anuncian visita de Delcy Rodríguez a Colombia. Esto es lo que se sabe

Política

“El presidente Trump quedó muy impresionado”: los secretos detrás de la llamada entre Gustavo Petro y el mandatario de los norteamericanos

Política

Carlos Carrillo denunció a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, por acoso laboral

Política

David Luna recibe aval de la Registraduría y queda oficialmente habilitado como candidato presidencial

Política

“El presidente Petro temía un ataque de EE. UU., entonces Trump llamó”: los secretos y la foto del ‘The New York Times’ sobre esa charla

Política

Andrea Petro reaccionó a la llamada entre su papá y el presidente Donald Trump: “Reconozco la impulsividad de ambas partes”

Política

Las 10 frases más polémicas del discurso de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar: dardos a Uribe y los detalles de su acercamiento con Trump

Confidenciales

Gustavo Petro le responde a María Elvira Salazar, quien dijo que el mandatario había entendido que “Trump no juega”

Confidenciales

Presidente Petro tras las marchas en contra de las políticas de Trump: “La política de la mentira; casi sumen a Colombia en guerra”

Gente

Así reaccionó Andrea Petro cuando le preguntaron cómo se llevaba con Verónica Alcocer

“Hemos insistido todos estos tiempos en abrir los canales. El año pasado, me reuní con 32 senadores y 74 representantes a la Cámara, y uno de ellos, quien realmente fue clave, fue el senador Rand Paul, republicano de Kentucky”, dijo en la entrevista con este medio.

Petro narra que la llamada se concretó antes de ayer, con intermediación de Paul que “lo convenció”. Y, luego reiteró: “Acepté, por qué siempre he sido un convencido desde jóven que siempre es mejor dialogar para detener la violencia”.

Petro ha insistido en la mañana de este jueves que él “aceptó” hablar con Trump y no ha narrado la historia, como según cuenta The New York Times sucedió, y es que fue la Casa de Nariño la que marcó a la Casa Blanca.

Garcia-Peña reveló algunos datos adicionales de ese papel de Paul y del momento en que se dio la llamada. “Él me dijo, ‘¿cómo es posible que Trump habla con todo el mundo y no hable con Petro? Yo voy a ver si logro hablar con Trump, él a veces me pasa, a veces no, pero voy a insistir’”. El miércoles, según el embajador, el senador les confirmó que el presidente norteamericano había accedido a esa conversación y que la cita era a las 5:00 pm.

En desarrollo…

Más de Política

Presidente Gustavo Petro, Presidenta Delcy Rodríguez

Anuncian visita de Delcy Rodríguez a Colombia. Esto es lo que se sabe

Presidente Donald Trump, Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro desmiente que haya tenido que llamar a Donald Trump: da su versión de quién buscó a quién

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

“El presidente Trump quedó muy impresionado”: los secretos detrás de la llamada entre Gustavo Petro y el mandatario de los norteamericanos

Carlos Carrillo denunció por acoso laboral a la directora del Dapre

Carlos Carrillo denunció a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, por acoso laboral

David Luna entregó 1.300.000 firmas para inscribir oficialmente su candidatura presidencial.

David Luna recibe aval de la Registraduría y queda oficialmente habilitado como candidato presidencial

.

“El presidente Petro temía un ataque de EE. UU., entonces Trump llamó”: los secretos y la foto del ‘The New York Times’ sobre esa charla

Donald Trump, Andrea Petro y Gustavo Petro.

Andrea Petro reaccionó a la llamada entre su papá y el presidente Donald Trump: “Reconozco la impulsividad de ambas partes”

Estas son las frases más fuertes del discurso de Gustavo Petro ante la Plaza de Bolívar.

Las 10 frases más polémicas del discurso de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar: dardos a Uribe y los detalles de su acercamiento con Trump

Gustavo Petro publicó foto de un jaguar y un águila, haciendo alusión a su nuevo acercamiento con Donald Trump.

La imagen que publicó Gustavo Petro tras su acercamiento con Donald Trump: un águila calva y un jaguar juntos

Exmandatario Álvaro Uribe y presidente Gustavo Petro.

Centro Democrático sale en defensa de Álvaro Uribe Vélez tras fuerte discurso de Petro: “Ese lenguaje agresivo y estigmatizante”

Noticias Destacadas