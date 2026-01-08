Gustavo Petro desmiente que haya tenido que llamar a Donald Trump: da su versión de quién buscó a quién

En un trino, el presidente Gustavo Petro respondió a quienes dicen que “tuvo que llamar a Trump, luego de que en el Air Force One este último dejara abierta la posibilidad de una operación de extracción en su contra, como la hecha por Maduro”.

El primer mandatario aseguró que “esas historias no son ciertas” y expuso su versión.

Según él, “el comienzo de esta conversación se debe a un metódico trabajo diplomático hecho por nuestro embajador Daniel García-Peña en Washington. Él conversó con varios congresistas republicanos y demócratas”.

El presidente confirma que fue el senador republicano de Kentucky, Rand Paul, quien logró la llamada. Esa versión la narró también el embajador Daniel García-Peña a SEMANA.

“Hemos insistido todos estos tiempos en abrir los canales. El año pasado, me reuní con 32 senadores y 74 representantes a la Cámara, y uno de ellos, quien realmente fue clave, fue el senador Rand Paul, republicano de Kentucky”, dijo en la entrevista con este medio.

Petro narra que la llamada se concretó antes de ayer, con intermediación de Paul que “lo convenció”. Y, luego reiteró: “Acepté, por qué siempre he sido un convencido desde jóven que siempre es mejor dialogar para detener la violencia”.

Petro ha insistido en la mañana de este jueves que él “aceptó” hablar con Trump y no ha narrado la historia, como según cuenta The New York Times sucedió, y es que fue la Casa de Nariño la que marcó a la Casa Blanca.

Garcia-Peña reveló algunos datos adicionales de ese papel de Paul y del momento en que se dio la llamada. “Él me dijo, ‘¿cómo es posible que Trump habla con todo el mundo y no hable con Petro? Yo voy a ver si logro hablar con Trump, él a veces me pasa, a veces no, pero voy a insistir’”. El miércoles, según el embajador, el senador les confirmó que el presidente norteamericano había accedido a esa conversación y que la cita era a las 5:00 pm.

En desarrollo…