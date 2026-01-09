Petro revela el regalo que le dará a Donald Trump en su encuentro y anuncia que lo invitará a Colombia: “Voy a llevarle algo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a la Casa Blanca durante su primera llamada telefónica, en medio de amenazas de Washington sobre una posible acción militar contra Colombia.

Tras la escalada de tensiones y acusaciones cruzadas luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, Trump y Petro bajaron el tono y ahora tendrán su primer encuentro en febrero.

En medio de las expectativas de esta reunión, Petro sostuvo una entrevista con el medio internacional Telemundo 51, donde reveló que le prepara un regalo para dárselo a Trump.

Presidente Gustavo Petro en llamada telefónica con Donald Trump. Foto: Cuenta de X Dapre, AP

“Nosotros tuvimos una orfebrería que alcanzó, según algunas investigaciones, 3.000 años antes de Cristo, o sea, los tiempos de los egipcios, y es hermosísima. En Colombia, como en Brasil, se han encontrado sobre la Amazonía hechos que demuestran que había artistas hace 30.000 años”, afirmó el presidente.

Esto lo dijo con relación al obsequio que le daría como gesto diplomático cuando se reúnan oficialmente en la Casa Blanca: “Entonces voy a llevarle algo, estoy pensando, vamos a ver, obviamente imitación”.

Además, Petro también reveló en el mencionado medio que durante su visita a Estados Unidos le hará una invitación para que hagan un segundo encuentro, pero esta vez en territorio colombiano, antes de dejar el mandato el 7 de agosto de 2026.

Donald Trump y Gustavo Petro. Foto: SEMANA / AP / Presidencia

“Aquí en Cartagena… pues yo lo invito; cuando vaya allá le digo ‘ahora reúnase aquí’. Eso es una ciudad hermosísima, una de las mejores del mundo, con belleza e historia”, contó el mandatario.

Uno de los temas que también tuvo relevancia en la entrevista con Telemundo 51 fue el temor que reveló Petro sobre una operación militar en Colombia por parte de Estados Unidos, similar a la ocurrida en Venezuela.

“Una acción militar se estaba construyendo sobre Colombia”, dijo el presidente al enfatizar que la llamada con Trump frenó esa posible intervención: “Si alguien te está amenazando, trata de tenerle el dedo en el gatillo. Eso fue lo que, creo, se hizo”.

Trump, por su parte, se refirió este viernes, 9 de enero, a su par colombiano, luego de haber confirmado una reunión con él a principios de febrero, pues durante un encuentro con empresarios petroleros para el manejo del combustible en Venezuela aprovechó para hablar de Petro ante la prensa.

El mandatario estadounidense dijo que Petro ha mantenido una actitud muy agresiva y ha recurrido a expresiones especialmente duras en su contra.

“Tuve una buena llamada con él; ha sido muy hostil conmigo, con la nación, llamándome dictador, entre otras cosas, pero llamó a través de personas y quiere que nos reunamos. Está bien para mí”, afirmó.