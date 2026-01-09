Mientras Petro trinaba contra Trump, “indudablemente” tenía miedo de correr con la misma suerte que Maduro: “Aquí ni siquiera hay defensa antiaérea”

El presidente Gustavo Petro reconoció sus miedos ante la posibilidad de que Donald Trump, su homólogo de Estados Unidos, ordenara algo contra él, tal cual sucedió en Venezuela con el depuesto líder del régimen, Nicolás Maduro.

Todo esto mientras Petro, en contraste a sus temores, arremetía públicamente contra Trump desde su plataforma preferida, X. El periódico El País, de España, le preguntó si tuvo miedo. “Indudablemente. Nicolás Maduro o cualquier presidente en el mundo puede ser extraído si no concuerda con ciertos intereses. Aquí ni siquiera hay defensa antiaérea. Nunca se compró porque la lucha es interna. La guerrilla no tiene aviones de combate F-16 y el Ejército no cuenta con ese tipo de defensa”.

Por esa razón, dijo Petro en el referido medio español, fue que convocó a sus seguidores a la plaza pública, el 7 de enero anterior. “Lo que aquí usamos es la defensa popular y por eso convoqué el miércoles a la resistencia popular. Trump me dijo en la llamada que estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia. El mensaje era que estaban preparando algo ya, planificándolo, una operación militar”.

El presidente Petro consideró que, dado que coincidió una llamada que él le hizo a Donald Trump minutos previos a subirse a la tarima, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, la opción de una intervención militar en Colombia “se congeló”.

Petro también confirmó lo dicho por Armando Benedetti, ministro del Interior, en el sentido de que él propuso que en Venezuela existiera un gobierno administrado por el chavismo y la oposición. Según dijo, en su momento planteó la iniciativa, pero Maduro nunca aceptó. Ahora, dijo, espera que se considere tal posibilidad.

“La posición de Estados Unidos en relación a Venezuela no se aleja tanto de la mía. La idea de transición hacia unas elecciones libres y la de un gobierno compartido la han planteado otros, como Rubio, y coincide con mi propuesta. Pero no puede imponerse desde afuera, debe surgir del diálogo venezolano. El papel de Estados Unidos debería ser permitir ese diálogo, junto con América Latina. Antes de las elecciones en Venezuela propuse un gobierno compartido, inspirado en la experiencia del Frente Nacional en Colombia. En Venezuela podría aplicarse brevemente para crear condiciones de elecciones realmente libres. También propuse un plebiscito, pero no fue aceptado por Estados Unidos ni por Maduro. Ahora podría retomarse”, indicó.

Petro había convocado este miércoles marchas en todo el país en rechazo a las amenazas de Trump, quien lo acusó de ser un líder del narcotráfico y dijo que le parecería “bien” llevar a cabo una incursión militar en suelo colombiano similar a la realizada en Venezuela.

Petro aseguró que pensaba dar un discurso “bastante duro”, pero lo cambió después de la llamada, que se extendió por lo menos una hora.

El mandatario colombiano aseguró que le solicitó a su homólogo estadounidense que “se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes”, de ambas naciones.

También hablaron sobre narcotráfico y sobre la situación en Venezuela, tras el bombardeo del sábado que culminó en la detención de Nicolás Maduro, ahora depuesto y preso en Estados Unidos.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano”, indicó Trump en su mensaje.

“Se están haciendo arreglos entre el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca”, añadió.

De momento se desconoce una fecha para el encuentro, al que el presidente colombiano dijo que asitirá. “Llegaron a convencer a Trump que yo era el rey de la fábrica de cocaína. (...) Trump no es bobo”, dijo.

Petro y Trump han chocado repetidamente sobre temas como narcotráfico, aranceles y migración. Colombia y Estados Unidos, aliados militares y económicos históricos, se encuentran en uno de los peores momentos de su relación bilateral.