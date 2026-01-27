Política

Gustavo Petro aseguró que si hubiera reelección, “ganaría de lejos” en primera vuelta y habló de un “articulito”

El mandatario se refirió a las posibilidades de volver al poder.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 6:43 p. m.
El presidente Gustavo Petro volvió a referirse al tema de la reelección.
El presidente Gustavo Petro volvió a referirse al tema de la reelección. Foto: César Carrión - Presidencia de Colombia

En un evento público que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, en el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá, el mandatario colombiano habló nuevamente de la reelección.

En esa intervención, el jefe de Estado aseguró que si estuviera habilitada la figura de la reelección, ganaría “de lejos” en primera vuelta.

“¿Cuál fue el bruto?”: Gustavo Petro publicó llamativo mensaje, cerca de las doce de la noche, que impactó las redes sociales

“Bueno, en encuestas dicen que si hubiera reelección —que Santos prohibió, solo la dejó para él y su amigo Uribe, y no más—, entonces sería, sobrado, presidente de Colombia. De lejos, lejos, lejos”, dijo el mandatario colombiano.

Además, expresó: “Yo creo que en primera vuelta. Entonces dicen que quiero volver, pero no puedo, no se puede. Por eso no he insistido, como sí otros, en el articulito”.

Política

“Soluciónenos esta vaina”: enfermera del San Juan de Dios evitó que Gustavo Petro se fuera de un evento y se desahogó

Política

Gustavo Petro pidió a los colombianos que viven en Estados Unidos, Chile y Argentina regresar a su país: “Como perros perseguidos por las calles”

Política

Nueva molestia en el uribismo con José Félix Lafaurie porque aseguró en SEMANA que Iván Cepeda es “reflexivo”: “Es la amenaza más grande”

Política

“Congreso aprobó el presupuesto con la conciencia de que solo se podía ejecutar si había una ley de financiamiento”: MinHacienda

Política

“La emergencia económica de Petro no se justifica”: SEMANA revela el demoledor informe que el exdirector de Planeación, Jorge Iván González, envió a la Corte

Política

Gobierno Petro estudia poner aranceles del 30 % para más productos provenientes de Ecuador

Política

Petro arremetió contra EE. UU., a pocos días de la reunión con Trump; pidió que devuelvan a Maduro a Venezuela y que sea juzgado en su país

Política

Daniel Quintero responde a la Registraduría, tras confirmarse que no puede participar en la consulta del Frente por la Vida

Confidenciales

Enrique Peñalosa lanza dura crítica contra Petro por pedir a Estados Unidos que regrese a Maduro a Venezuela: “¿Estaba bajo algún efecto?"

Nación

Exclusivo: chats del presidente Petro confirman cercanía con candidato al Senado que tendría estrecha relación con Papá Pitufo

Sumado a ello, el presidente Petro mencionó nuevamente su propuesta de una asamblea nacional constituyente, en respuesta de la oposición que han recibido en el Congreso sus reformas sociales.

“Pero creo que ha llegado el momento del poder constituyente. Si no dejan hacer las reformas que el pueblo votó mayoritariamente al elegirme, no hay otra opción. Habrá, ojalá, una mayoría en el Congreso, pronto un revolcón, sacando una clase política corrupta y experta en la extorsión, ya completamente degradada sin pensamiento propio, muy lejos de los congresos de la República que tuvimos antes, y no es capaz de hacer las reformas porque no está al lado del interés general del pueblo, como ordena la Constitución, sino al lado de intereses personales, particulares”, recalcó el jefe de Estado.

También, afirmó: “Esa es la orden del presidente a cada ciudadano y ciudadana de Colombia, pobre o rico; es: no venda el voto porque se vuelve esclavo y lo matan los mismos esclavistas”.

Casa de Nariño reaccionó a la polémica por despidos en el Dapre: dio a conocer la cifra real y la razón de la medida

“Es un asunto de libertad, como decía Bolívar. Y en esto no cedo, así como no cedí en defender este hospital, 28 años llevo; me nacieron las canas, no las tenía cuando comencé y ahora sí, y en el camino de 28 años, muchísima gente trabajadora de este hospital, o se mató a sí misma, o murió... muchísimos de los defensores del San Juan de Dios murieron”, insistió el mandatario colombiano.

Más de Política

Presidente Gustavo Petro y enfermera del San Juan de Dios

“Soluciónenos esta vaina”: enfermera del San Juan de Dios evitó que Gustavo Petro se fuera de un evento y se desahogó

Presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán

Gustavo Petro pidió a los colombianos que viven en Estados Unidos, Chile y Argentina regresar a su país: “Como perros perseguidos por las calles”

José Félix Lafaurie e Iván Cepeda.

Nueva molestia en el uribismo con José Félix Lafaurie porque aseguró en SEMANA que Iván Cepeda es “reflexivo”: “Es la amenaza más grande”

Ministros Armando Benedetti y Germán Ávila

“Congreso aprobó el presupuesto con la conciencia de que solo se podía ejecutar si había una ley de financiamiento”: MinHacienda

Jorge Iván González y Gustavo Petro.

“La emergencia económica de Petro no se justifica”: SEMANA revela el demoledor informe que el exdirector de Planeación, Jorge Iván González, envió a la Corte

Gustavo Petro + Daniel Noboa frontera Colombia y Ecuador

Gobierno Petro estudia poner aranceles del 30 % para más productos provenientes de Ecuador

Gustavo Petro, Donald Trump Rueda de prensa, Venezuela

Petro arremetió contra EE. UU., a pocos días de la reunión con Trump; pidió que devuelvan a Maduro a Venezuela y que sea juzgado en su país

Daniel Quintero, precandidato presidencial.

Daniel Quintero responde a la Registraduría, tras confirmarse que no puede participar en la consulta del Frente por la Vida

Iván Cepeda durante un evento en Tierralta, Córdoba

Iván Cepeda: en cascada llegarán al CNE las demandas de su inscripción al Frente por la Vida; varios demandantes ya anunciaron acciones legales

Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral.

SEMANA anticipa la postura que tomaría el Consejo Nacional Electoral frente a la posible inhabilidad de Iván Cepeda

Noticias Destacadas