Gustavo Petro aseguró que si hubiera reelección, “ganaría de lejos” en primera vuelta y habló de un “articulito”

En un evento público que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, en el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá, el mandatario colombiano habló nuevamente de la reelección.

En esa intervención, el jefe de Estado aseguró que si estuviera habilitada la figura de la reelección, ganaría “de lejos” en primera vuelta.

“Bueno, en encuestas dicen que si hubiera reelección —que Santos prohibió, solo la dejó para él y su amigo Uribe, y no más—, entonces sería, sobrado, presidente de Colombia. De lejos, lejos, lejos”, dijo el mandatario colombiano.

Además, expresó: “Yo creo que en primera vuelta. Entonces dicen que quiero volver, pero no puedo, no se puede. Por eso no he insistido, como sí otros, en el articulito”.

Sumado a ello, el presidente Petro mencionó nuevamente su propuesta de una asamblea nacional constituyente, en respuesta de la oposición que han recibido en el Congreso sus reformas sociales.

“Pero creo que ha llegado el momento del poder constituyente. Si no dejan hacer las reformas que el pueblo votó mayoritariamente al elegirme, no hay otra opción. Habrá, ojalá, una mayoría en el Congreso, pronto un revolcón, sacando una clase política corrupta y experta en la extorsión, ya completamente degradada sin pensamiento propio, muy lejos de los congresos de la República que tuvimos antes, y no es capaz de hacer las reformas porque no está al lado del interés general del pueblo, como ordena la Constitución, sino al lado de intereses personales, particulares”, recalcó el jefe de Estado.

También, afirmó: “Esa es la orden del presidente a cada ciudadano y ciudadana de Colombia, pobre o rico; es: no venda el voto porque se vuelve esclavo y lo matan los mismos esclavistas”.

“Es un asunto de libertad, como decía Bolívar. Y en esto no cedo, así como no cedí en defender este hospital, 28 años llevo; me nacieron las canas, no las tenía cuando comencé y ahora sí, y en el camino de 28 años, muchísima gente trabajadora de este hospital, o se mató a sí misma, o murió... muchísimos de los defensores del San Juan de Dios murieron”, insistió el mandatario colombiano.