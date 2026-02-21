¿Cuba está a punto de caer? Ex canciller explica las diferencias de la isla con la Venezuela de Maduro

SEMANA: Usted fue canciller, embajador en las Naciones Unidas y embajador en Cuba por 12 años. Conoció a Fidel Castro, fue cercano a él y quizás es el colombiano que mejor conoce esa isla. ¿Le parece que hoy es una “nación fallida”, como dijo Donald Trump?

Julio Londoño Paredes: Creo que Cuba enfrenta una de las peores situaciones desde el triunfo de la revolución en 1959. Pero lo que ha sucedido en Cuba es simplemente el efecto de una mala administración, de una política económica absurda y, naturalmente, de la caída del socialismo en el mundo.

Porque también creo que la situación de Cuba es la demostración del fracaso del sistema socialista. Así pasó exactamente con la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética.

SEMANA: Por favor ayúdenos a poner en contexto lo que se vive hoy en Cuba. ¿Cómo es posible que la isla haya podido mantener en pie este régimen durante tantos años y con tan poderosos enemigos?

J.L.: Cuba se ha preocupado muy especialmente por las relaciones internacionales. Lleva años al frente de la Comunidad del Caribe (Caricom), tiene embajadas en todos los países y siempre que hay un desastre natural o una angustia en el planeta, Cuba está presente para ayudar.

Ha tenido una capacidad de adaptación muy alta. Vivían del azúcar y el precio se cayó, entonces se pasaron al turismo, que hoy está caído. Pero todo esto fue posible por el liderazgo de un caudillo, de Fidel Castro. Y, naturalmente, en algún grado de Raúl Castro, su compañero, su hermano y su amigo. Pero Cuba, sin Fidel, no habría subsistido a todos los embates que ha tenido desde el inicio de la revolución.

“Dudo mucho que el presidente Trump llegue hasta una acción similar a la del caso de Maduro”. Foto: GETTY IMAGES

SEMANA: ¿Qué tenía Fidel Castro para mantener este liderazgo en la isla y esa influencia en el mundo, aun con Estados Unidos de enemigo?

J.L.: Fidel Castro era sumamente hábil. Era la persona mejor informada que había. Estaba al tanto de lo que pasaba en el mundo y especialmente en Colombia. Vivía al día con lo que pasaba. Eso le dio un enorme poder y los cubanos veían a Fidel Castro como un dios.

Era una cosa muy especial, un líder absolutamente evidente. En alguna oportunidad se presentó una crisis, un intento de huelga o de protestas en La Habana. Fidel Castro se fue, él solo, a enfrentarlos, a hablar con las personas, a ver qué era lo que pasaba. Este incidente le dio un enorme apoyo. Tenía una capacidad de oratoria extraordinaria.

Todos los líderes mundiales, de todas las tendencias, fueran comunistas, socialistas, demócratas, lo que fuera, querían hablar con él, tomarse una foto con él. Dormía cuatro horas y él se enorgullecía de eso porque decía que el resto del tiempo se la pasaba investigando, estudiando, analizando y calculando. Y, en efecto, logró sobrevivir no solo a la presión de Estados Unidos, sino a más de 638 intentos de asesinato, muchos de ellos respaldados por ese Gobierno.

SEMANA: ¿Cómo terminaron Fidel Castro y la isla teniendo un rol tan importante en todos los procesos de paz de Colombia?

J.L.: Cuba ha tenido siempre una relación muy importante con Colombia. Desde los tiempos de la lucha de la independencia de Cuba, muchos generales de la Guerra de los Mil Días iban voluntariamente a trabajar y a ayudar supuestamente con los mambises guerrilleros cubanos contra el Gobierno español.

No hay que olvidar que Colombia, durante el mandato del doctor Alberto Lleras Camargo, fue el que logró la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, cosa que no perdonaron los cubanos nunca. Posteriormente, muchísimos colombianos viajaron a Cuba por diferentes razones: médicas, políticas, sociales. Y, naturalmente, siempre hubo un apoyo de Cuba a todos los grupos guerrilleros que había en el continente.

Entonces, la isla tenía –digámoslo así– todo un aparataje para actuar, para tomar decisiones, para dar consejos en un momento determinado. Eso fue lo que hizo Fidel Castro. Cuando secuestraron a Álvaro Gómez Hurtado, viajamos a Cuba a pedirle ayuda a Fidel Castro. Y así, le podría dar muchos ejemplos.

La Habana, Cuba. Foto: stock.adobe.com

SEMANA: ¿Por qué no cayó Cuba tras la muerte de Fidel Castro?

J.L.: Por su hermano Raúl. A pesar de que no tenía y no tiene las mismas características de Fidel, tenía otras condiciones. Y en Cuba se lo reconoció siempre por haber sido leal con su hermano.

Nunca le puso zancadillas, nunca trató de ocultarlo, nunca trató de disminuir su influencia y su rol en la isla y en el mundo. Permaneció siempre en un segundo plano, pero fue el compañero de Fidel desde la Sierra Maestra hasta sus últimos días.

Está retirado aparentemente del poder. Pero él sigue siendo, de todas maneras, en el fondo, un ideólogo, un sostén del régimen cubano. En el momento en que llegue a faltar Raúl Castro, la situación en Cuba podría modificarse sustancialmente.

SEMANA: Donald Trump le ha impuesto a la Cuba de hoy un cerco muy grande en materia petrolera, que ha hecho que la isla hoy no tenga prácticamente gasolina y esté ad portas de quedarse sin electricidad. ¿Qué tan apremiante es la situación de los cubanos hoy?

J.L.: Es muy seria, muy grave, porque no solamente es el problema de energía, la falta de luz, a la que se han acostumbrado los cubanos. No crean, en el tiempo que yo estuve allá había también muchos días sin luz, sin energía.

Pero hay también la crisis alimenticia, la crisis de salud, un conjunto de hechos que están colapsando prácticamente el país. Es el epílogo de una serie de hechos. Pero yo dudo mucho que los Estados Unidos y el presidente Trump lleguen hasta una acción similar a la del caso de Maduro, a la extracción de Maduro.

Eso es absurdo por una razón sumamente sencilla. Los Estados Unidos han temido durante mucho tiempo tener una migración masiva de cubanos. La isla se encuentra apenas a 90 millas de Cuba.

“Los cubanos veían a Fidel Castro como un dios. Era un líder absolutamente evidente”. Foto: GETTY IMAGES

SEMANA: ¿A qué se refiere Donald Trump con que Cuba está a punto de caer?

J.L.: Yo creo que son expresiones. Creo que son más deseos que otras cosas, porque al señor presidente de los Estados Unidos seguramente se le olvidan los riesgos que corre su país en el momento en que la isla caiga. Cuba no es Venezuela. Había ya ocho millones de venezolanos en todo el mundo. Pero los cubanos podrían salir todos en una situación extrema. La isla podría desocuparse.

Y hay un elemento adicional: Venezuela tiene petróleo, es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, tiene gas, tiene hierro, tiene acero, tiene coltán, tiene energía. Cuba no tiene eso. No hay un interés especial de los Estados Unidos en ese sentido.

No es como Venezuela, que puede en un momento determinado resucitar y reconstruirse con una serie de inversiones. Eso no existe en Cuba. Entonces, le tocaría a los Estados Unidos una carga espantosa frente a esa situación. Insisto, Cuba no es Venezuela, y eso lo tiene que tener muy claro el Gobierno norteamericano.

SEMANA: Y si Cuba cae, ¿qué significa eso para Colombia?

J.L.: Sería complicado, difícil. Para muchos en nuestro país, que no han sido ni comunistas, ni socialistas, ni guerrilleros, el retorno de Cuba a los años cincuenta, cuando el control norteamericano sobre la isla era total, sería la inexorable vuelta al Gran Garrote.