Gobierno Trump dice que el régimen de Irán está siendo “aplastado” y da pistas del futuro del país

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, afirmó también que Donald Trump irá a los traslados de los soldados caídos en el conflicto.

Redacción Mundo
4 de marzo de 2026, 4:13 p. m.
Donald Trump y los ataques en Irán
Donald Trump y los ataques en Irán Foto: Foto 1: AP / Foto 2: AFP

La Casa Blanca endureció este miércoles su discurso frente a Irán y aseguró que el régimen de Teherán está siendo “aplastado por completo” en el marco de la ofensiva conjunta que Estados Unidos e Israel libran contra la república islámica.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump, el régimen iraní terrorista y paria está siendo aplastado por completo”, declaró la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa en Washington.

Las declaraciones se producen en el quinto día de operaciones de Israel y Estados Unidos contra Irán, en medio de una escalada militar que ha dejado decenas de objetivos estratégicos impactados, según fuentes oficiales estadounidenses.

Leavitt aseguró, además, que Washington espera alcanzar en breve el control total del espacio aéreo iraní. “Esperamos contar con un dominio completo y total del espacio aéreo iraní en las próximas horas”, afirmó la portavoz.

Leavitt dio las declaraciones en rueda de prensa desde la Casa Blanca. Foto: Getty Images

Horas antes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había adelantado que Estados Unidos e Israel “tendrán un control total de los cielos iraníes”, aunque sin precisar un plazo específico.

“Volaremos todo el día, toda la noche, día y noche, para localizar, fijar y destruir los misiles y la base industrial de defensa de las fuerzas armadas iraníes”, sostuvo Hegseth.

En medio del conflicto, la Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump asistirá a la ceremonia de traslado solemne de los restos de soldados estadounidenses muertos en la guerra contra Irán. “El presidente Trump tiene la intención de asistir al traslado solemne de estos héroes estadounidenses para acompañar en el dolor a sus familias”, indicó Leavitt.

Consultada sobre el papel que podría desempeñar Washington en Irán una vez termine la guerra, Leavitt afirmó que el mandatario está evaluando esa posibilidad. “Creo que es algo que el presidente está considerando activamente y debatiendo con sus asesores y su equipo de seguridad nacional”, dijo la secretaria de prensa.

Banderas de Estados Unidos e Irán
Estados Unidos continúa sus ataques contra Irán. Foto: Getty Images

Durante la rueda de prensa, la portavoz también reprochó a medios de comunicación haber dado crédito a versiones que señalan a Estados Unidos como responsable de un ataque contra una escuela en el sur de Irán, ocurrido el sábado y que dejó más de cien muertos, según reportes locales. “Le advierto de que no señale con el dedo a Estados Unidos”, afirmó.

“Quiero decirle de manera muy firme que Estados Unidos no ataca a civiles, a diferencia del régimen deshonesto iraní que ataca a civiles, que mata niños, que ha matado a miles de su propia gente en las últimas semanas y usa propaganda con bastante eficacia”, declaró Leavitt.

“Desafortunadamente, muchas personas en esta sala han caído en esa propaganda”, añadió al responder preguntas de la prensa. “Eso no es algo que hagan estas Fuerzas Armadas”, insistió.

