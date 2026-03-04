Mundo

Senado de EE. UU. tomará decisión sobre límite a poderes de Trump en la guerra con Irán

La votación tendrá lugar en el quinto día de un conflicto en Oriente Medio.

Redacción Mundo
4 de marzo de 2026, 12:45 p. m.
Senado de los Estados Unidos
Senado de los Estados Unidos Foto: AP

El Senado de Estados Unidos prevé votar este miércoles una resolución para limitar los poderes del presidente Donald Trump en la guerra contra Irán, aunque los líderes de la mayoría republicana aseguran que el texto está condenado al fracaso.

La votación tendrá lugar en el quinto día de un conflicto en rápida expansión regional en el que ya murieron el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varias figuras de alto rango en Teherán, así como soldados estadounidenses.

La resolución bipartidista, presentada por el demócrata Tim Kaine y el republicano Rand Paul, exigiría la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán a menos que el Congreso autorice la campaña.

Varios hombres inspeccionan las ruinas de una comisaría de policía durante la campaña de ataques de EEUU Israel en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Varios hombres inspeccionan las ruinas de una comisaría de policía durante la campaña de ataques de EEUU Israel en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) Foto: AP

El Senado se compone de 53 republicanos y 47 demócratas. Si todos los senadores votan, los demócratas necesitan al menos cuatro republicanos que se sumen a Paul. Un demócrata, el centrista de Pensilvania John Fetterman, ya ha dicho que se opondrá.

La resolución busca afirmar la autoridad del Congreso frente a un presidente que ha ampliado el control del poder ejecutivo sobre el legislativo desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

🔴 EN VIVO: Conflicto en Oriente Medio | Submarino de EE. UU. hundió buque de guerra iraní en océano Índico

En el centro del debate sobre la legalidad de la ofensiva ordenada por Trump está la cuestión de la “amenaza inminente”.

Porque, si bien el Congreso es el único habilitado por la Constitución para declarar la guerra, una ley de 1973 permite al presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia creada por un ataque contra Estados Unidos.

Trump
Donald Trump Foto: AP / Adobe stock

En el video en el que anunció la operación el sábado, Trump mencionó precisamente la amenaza “inminente” que, según él, representaba Irán, pero no logró convencer a la oposición demócrata al respecto.

“En esa sala no se presentó ninguna prueba (...) que sugiriera que Estados Unidos enfrentaba una amenaza inminente por parte de Irán”, declaró Kaine a la AFP tras una sesión informativa clasificada el martes con funcionarios del gobierno.

Incluso en caso de aprobación, la resolución probablemente no sobreviviría a un veto presidencial, ya que entonces serían necesarias dos terceras partes de los votos en ambas cámaras.

Panorama de Irán en el cuarto día de la guerra, martes 3 de marzo del 2026.
Panorama de Irán en el cuarto día de la guerra, martes 3 de marzo del 2026. Foto: AFP

Los demócratas reconocen que el texto enfrenta grandes obstáculos, pero consideran esencial obligar a los legisladores a fijar una posición pública sobre la guerra.

