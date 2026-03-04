MUNDO

Jefe del Pentágono amenaza a Irán: Si matan a estadounidenses, “¡los cazaremos y los mataremos!

Estados Unidos confirmó que hundió buque de guerra iraní en océano Índico.

Redacción Mundo
4 de marzo de 2026, 8:50 a. m.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Konstantin Toropin)
El Pentágono confirmó que un submarino estadounidense atacó con un torpedo el buque iraní hundido frente a las costas de Sri Lanka, lo que celebró como el primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial.

“Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní. Se encontraba en aguas internacionales y fue hundido por un torpedo”, ha señalado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una rueda de prensa junto al jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, para actualizar la situación en el marco de la operación lanzada contra Irán el pasado sábado.

Así ha confirmado que la Armada estadounidense está detrás del ataque a la embarcación iraní. “Una muerte silenciosa”, ha valorado Hegseth, quien ha señalado que se trata del “primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial”.

Este episodio, a juicio del jefe del Pentágono, evidencia la voluntad de Washington de librar y ganar la guerra, al igual que en el citado conflicto.

En ese mismo encuentro con periodistas, Hegseth lanzó una contundente amenaza: “Si matan a estadounidenses, si amenazan a estadounidenses en cualquier lugar de esta tierra, los cazaremos sin disculparse y sin dudarlo, ¡Y los mataremos!“, aseveró.

Por otro lado, el jefe del Pentágono consideró que China y Rusia fueron factores irrelevantes en la decisión de Estados Unidos de emprender una guerra contra Irán.

“No tengo mensaje para ellos, y no son realmente un factor aquí y nuestro problema no es con ellos”, declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que añadió que Estados Unidos sólo quería acabar con “las ambiciones nucleares de Irán”.

x
El secretario de Defensa, Pete Hegseth Foto: Pool

Rusia y China mantienen vínculos diplomáticos y comerciales de larga data con Irán, y Moscú tiene estrechos lazos militares con la república islámica. Ambas potencias han criticado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

