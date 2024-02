Ella es la mujer con la que Peso Pluma engañó a Nicki Nicole; rompió el silencio y puso la cara a críticas: “No crean todo”

De hecho, Nicki Nicole no se quedó callada y decidió referirse al asunto que involucraba a Peso Pluma, confirmando la ‘ruptura’ y la separación por este video que se hizo viral. La cantante no se guardó nada y lanzó un texto, el cual reafirmaba el respeto por ella misma y su intención por no quedarse donde no le daban su lugar.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió al inicio.