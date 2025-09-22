Angustiante predicción de Mhoni Vidente sobre muerte de famosos; se darán pronto y serán en comentado país

Mhoni Vidente se mantiene como una de las astrólogas más reconocidas en América Latina, gracias a las predicciones cumplidas que la han hecho ganarse un lugar en los medios y en las redes sociales. Sus aciertos en torno a distintos acontecimientos internacionales han despertado el interés de miles de seguidores que confían en sus mensajes.

En una reciente entrevista con El Heraldo de México, la vidente generó preocupación al advertir que un fenómeno astronómico estaría ligado a una serie de tragedias de gran magnitud, impactando al mundo. Según explicó, tuvo visiones en las que percibía que habría hechos angustiantes, los cuales darían un giro fuerte.

En la conversación con el medio, Mhoni Vidente no dudó en mencionar que septiembre seguiría en un aura de cambios complejos, pues ocurrirían situaciones que dejarían marcada a más de una persona. De acuerdo con la celebridad, dos nuevas muertes se darían en la farándula internacional, causando sorpresa y tristeza.

Según comentó ante cámaras, visualizaba que estas noticias se darían pronto, describiendo los perfiles de las personas que morirían. Entre estas aseguró que sería una cantante y un presentador, quienes eran reconocidos en sus ámbitos profesionales.

Pese a que no entregó fechas, sí dio detalles de quiénes podrían ser aquellos que dejarían una huella en la industria del entretenimiento, específicamente por el país del que eran.

“Se van tres. Se visualiza que dos famosos más se van a morir, pero del lado de Estados Unidos… internacionales”, comentó.

“Va a ser una mujer de unos 78 o 77 años, que es cantante, fue un icono de las canciones… una mujer muy famosa. Además de otro hombre que fue un conductor muy importante de Estados Unidos, se va uno y luego tres”, afirmó, enfatizando que se había dado una regla de tres.

Estas palabras vinieron por la muerte de Robert Redford, quien fue uno de los pioneros del cine. Tras su fallecimiento, muchos aprovecharon para revivir sus trabajos y la influencia que tuvo dentro de la pantalla grande.

Por el momento, Mhoni Vidente, que se ha referido constantemente a lo que sucederá en Venezuela, no ha hablado más acerca de estas pérdidas, despertando curiosidad en sus fieles seguidores, quienes desean saber cómo pasará todo.