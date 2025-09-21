Mhoni Vidente soltó predicción acerca del futuro de Piqué y Clara Chía; destapó detalle: “Hizo un trabajito”

Desde hace más de un año, Gerard Piqué se ha mantenido en el foco de la opinión pública, acaparando titulares y comentarios en redes sociales tras el mediático final de su relación con Shakira. El exfutbolista catalán tuvo que enfrentar un golpe de críticas y especulaciones, mientras intentaba reorganizar su vida personal y profesional.

Con el paso del tiempo, el empresario de Kosmos decidió dar vuelta a la página, concentrándose en su entorno más cercano: su familia, sus compañeros de la Kings League, sus hijos y Clara Chía, la joven que terminó ocupando un lugar especial en su vida. Aunque la presión mediática no cedió, Piqué buscó adaptarse a su nueva etapa, lidiando con controversias y miradas constantes sobre sus pasos.

Ante los cambios que se han dado desde 2022, Mhoni Vidente se lanzó a dar predicciones relacionadas con la vida de Piqué. Tras las noticias que aseguraban que la pareja estaría a punto de dar un paso en su relación, la pitonisa no dudó en hablar de lo que veía a futuro.

En su charla con El Heraldo de México, la vidente aseguró que la pareja de españoles sí se iba a casar, y sería más pronto de lo que se creía. De hecho, la astróloga reveló la fecha en la que todo ocurriría.

“Son tres años desde que se separaron. Tienen dos niños preciosos y los han criado bien”, afirmó en su diálogo con el medio.

“Parece que ya se casan el 31 de octubre, Piqué y Clara Chía. Lo bueno es que Shakira ha sabido facturar. Se le ha visto con Antonio de la Rúa, pero solo son amigos”, agregó, aclarando también la cercanía de la barranquillera con el argentino.

No obstante, Mhoni Vidente, que ya en el pasado había hablado de la pareja, afirmó que la mamá de Piqué había hecho brujería para que las situaciones se dieran de esta forma. En sus declaraciones, mencionó su perspectiva de Clara Chía, señalándola por las decisiones que tomó.

“Shakira, como buena acuariana, está reinventándose. Ella dio mucho, se quitó muchas cosas de vivir por Piqué, le ayudó a la suegra, a la bruja”, dijo.

“Esa señora es bruja e hizo un trabajito para que Clara Chía estuviera con él. Pero Clara Chía no es buena persona, va a ser mala madre con sus hijos, porque ella sí se metió en la casa de Shakira, sabiendo que estaba algo así como casada”, agregó.