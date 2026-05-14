Canciones de Taylor Swift y Beyoncé quedarán inmortalizadas: este es el registro del que harán parte

Álbumes y canciones de Taylor Swift, Beyoncé, Chaka Khan y The Go-Go’s se están incorporando al canon musical estadounidense.

Entre las nuevas incorporaciones al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso se encuentran el exitoso álbum pop de Taylor Swift de 2014, 1989; el himno que definió una era de Beyoncé en 2008, Single Ladies (Put a Ring on It); el éxito de Khan que fusiona géneros, I Feel for You; la emotiva balada de Vince Gill, Go Rest High on That Mountain, y el innovador álbum debut de The Go-Go, Beauty and the Beat.

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Estas grabaciones figuran entre las 25 que se incorporarán al archivo en la promoción de 2026, anunció el jueves Robert Newlen, bibliotecario interino del Congreso. La selección se realizó por su “importancia cultural, histórica o estética dentro del patrimonio sonoro grabado del país”.

“La música y las grabaciones sonoras son partes esenciales y maravillosas de nuestra vida cotidiana y de nuestro patrimonio nacional”, declaró Newlen en un comunicado. “El Registro Nacional de Grabaciones trabaja para preservar nuestro catálogo musical nacional para las generaciones venideras”, explicó.

Taylor Swift será una de las artistas que seránm incluidas en el regitro nacional de música en Estados Unidos. Foto: FilmMagic

Otras grabaciones que se incorporan al registro incluyen el innovador álbum de fusión country de Ray Charles, Modern Sounds in Country and Western Music, Rumor Has It de Reba McEntire, The Wheel de Rosanne Cash y el álbum debut homónimo de Weezer, conocido como The Blue Album.

También se incluyeron sencillos clásicos de Gladys Knight and the Pips, The Byrds, José Feliciano y Paul Anka.

Entre las selecciones más inusuales se encuentran la banda sonora del influyente videojuego de 1993 Doom y la transmisión radiofónica de La pelea del siglo, el legendario combate de boxeo de peso pesado de 1971 entre Muhammad Ali y Joe Frazier.

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La grabación más antigua de esta edición es el sencillo de 1944 de Spike Jones and His City Slickers, Cocktails for Two. La más reciente es 1989 de Swift.

La Biblioteca del Congreso informó que se presentaron más de 3.000 candidaturas públicas para su consideración este año.

*Con información de AP.