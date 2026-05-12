Jamiroquai, de vuelta en Colombia: fecha, hora y lugar del concierto

Después de varios años de espera, los seguidores colombianos de Jamiroquai finalmente podrán ver en vivo la banda británica, que por medio de sus redes sociales confirmó su llegada al país en su gira por Latinoamérica este 2026, un tour que marcará uno de los momentos más especiales de la banda en los últimos años.

En gran apertura, ‘El eternauta’, ‘Anatomía de un instante’, ‘Sirat’ y ‘El agente secreto’ pican en punta

El show se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, escenario que recibirá nuevamente a la agrupación liderada por Jay Kay, reconocida mundialmente por canciones como Virtual Insanity, Cosmic Girl y Canned Heat.

El concierto marcará el regreso de Jamiroquai a Colombia después de 16 años, ya que su última visita ocurrió en 2010.

La noticia despertó emoción entre los fanáticos del funk, el acid jazz y la música electrónica, géneros que la banda ayudó a popularizar desde la década de los noventa.

Además, el tour llega en un momento particularmente importante para el grupo británico, pues en 2026 se cumplirán 30 años del lanzamiento de Virtual Insanity, uno de los sencillos más emblemáticos de su carrera y considerado un himno de la música contemporánea.

‘Llueve sobre Babel’, ‘El juego de la vida’, ‘Lejos, Aquí’, ‘La marcha del hambre’ y ‘El perfecto culpable’

El concierto en Bogotá hará parte de una gira que recorrerá varios países de la región. Antes de llegar a Colombia, el grupo tendrá presentaciones en Brasil, Chile y Argentina, mientras que posteriormente viajará a México para cerrar el recorrido latinoamericano con tres fechas.

Entre los eventos destacados del tour aparece también su participación en Rock in Rio, uno de los festivales musicales más importantes del mundo.

Para muchos amantes de la música, la vuelta de Jamiroquai representa mucho más que un simple concierto, ya que la banda británica logró construir una identidad sonora única gracias a la mezcla de funk, disco, soul, jazz y electrónica, consolidándose como uno de los proyectos más influyentes de finales de los noventa y comienzos de los 2000.