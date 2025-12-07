Famoso astrólogo colombiano hizo fuerte advertencia sobre el 2026 y vaticinó situación difícil: “Será el acabose”

Daniel Daza, destacado astrólogo colombiano, alcanzó gran notoriedad en el país durante el periodo electoral de 2022 tras acertar en su predicción de que Gustavo Petro llegaría a la Presidencia.

Este acierto incrementó el interés de sus seguidores, quienes en los últimos meses han recurrido a él para conocer sus interpretaciones sobre el rumbo político y social que atravesará Colombia en esta nueva etapa.

Con el cierre de 2025, las miradas de algunos curiosos se posaron en un clip que compartió el experto, donde habló de lo que visualizaba y analizaba del próximo año. Sus declaraciones fueron puntuales, asegurando que lo que viene no sería fácil.

De acuerdo con lo que se observó en un video de YouTube, Daniel Daza fue contundente al afirmar que el 2026 era escenario para cambios fuertes y significativos en muchos sentidos.

El astrólogo enfatizó en que los giros políticos y financieros serían bruscos, causando problemas que repercutirían en la economía mundial. Sus vaticinios llegaron a señalar que habría quiebras y líos con el dinero.

“Este año que entra viene muy difícil. Tanto en temas políticos, de gobierno, financieros… es un año que no promete cosas muy chéveres. Es el año del caballo. Es un año donde vamos a tener muchos problemas de quiebras, líos a nivel financiero”, comentó.

Daza explicó que el 2025 ha sido de conflictos emocionales y amorosos, por lo que el siguiente año se enfocaría en el terreno económico a nivel mundial.

“Este año tuvimos muchos problemas en temas de relaciones de pareja: cachos, divorcios, inconvenientes. Cada año trae su afán, su temática… este año viene con mucha fuerza a nivel económico, problemas difíciles”, dijo en el clip.

“Se viene un cambio en una moneda mundial, muy fuerte, que será el acabose de algo muy grande a nivel mundial. Si usted está invirtiendo, hágalo bien, investigue y diversifique. Se viene el dólar, ya no en físico, sino como una moneda virtual. Algo muy complejo”, agregó.