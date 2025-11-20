Gente
Vidente hace fuerte revelación por enfrentamiento que causaría caos: “Una escena bastante fuerte”
Dio detalles de lo que podría llegar a ocurrir en los próximos días.
En las horas de la tarde del jueves, 20 de noviembre, Uriel Vásquez Gualtero, uno de los videntes colombianos con mayor importancia en la actualidad, publicó un video que generó polémica en su cuenta de TikTok, pues anunció que gracias a sus guías espirituales, pudo ver que se presentaría un fuerte enfrentamiento entre varias personas, el cual dejaría un gran número de afectados.
“Les quiero compartir algo que me mostraron en el plano espiritual, lo comparto siempre con muchísimo respeto, porque fue una escena bastante fuerte. Me mostraban un tipo como de incursión, de enfrentamiento, se veía un tipo como de combate, para que ustedes me comprendan, donde había varias personas dispersas y se veía como esta incursión, como este hostigamiento donde había personas atacándose unas a otras”, dijo frente a los más de 294.000 seguidores que acumula.
Pese a que en varias ocasiones, el vidente no suele dar muchos detalles con respecto a sus visiones, esta vez hizo una excepción y describió cómo se darían los hechos y las consecuencias que enfrentarían los implicados.
“Se veía una escena bastante fuerte, bastante compleja. Para que ustedes me comprendan, se veía como un tipo como de operativo, como de una incursión y me hablaban en el plano espiritual, mostrándome esta escena, de que era algo que se iba a publicar en diferentes partes, era algo que puede llegar a afectar varias personas en esta situación, en este tipo como de ataque, como de incursión, como de enfrentamiento”, manifestó.
Finalmente, dejó en claro que este ataque no estaría planeado y se daría de forma repentina, asegurando que todos los involucrados podrían esfuerzos en pelear y defender cada uno de sus intereses.
“Van a salir algunas personas afectadas, que fueron como tomadas por sorpresa, por así decirlo. Por eso les hablaba como un tipo de incursión, de una situación compleja, donde se veían personas con las cuales tenían los implementos para defenderse, pero también para atacar”.
@uriel_revelaciones799
revelación espiritual fuerte incursión operativo enfrentamiento varias personas afectadas #paranormalactivity #paranormales #paranormal #predicciones #profecias♬ sonido original - Uriel Vasquez Gualtero
Finalmente, invitó a su público a entablar oraciones y estar en búsqueda constante de conexión con Dios para proteger a cada una de las personas involucradas y tratar de evitar que la situación se complique aún más de que lo que logró observar en su comunicación.
“Yo les comparto las revelaciones siempre, con todo respeto, invitando a las personas a estar cerca de ellos y estar siempre de la mano de Cristo en todo momento. Bendiciones. Feliz día”, dijo.