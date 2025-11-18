Suscribirse

Vidente colombiano alertó por accidente aéreo y generó caos: “Muy fuerte, muy rápido”

Cientos de personas se mostraron preocupadas por la predicción, a través de las redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

18 de noviembre de 2025, 9:47 p. m.
Reconocido vidente colombiano destapó posible accidente de avión que se viviría los próximos días.
Reconocido vidente colombiano destapó posible accidente de avión que se viviría los próximos días. | Foto: TikTok @uriel_revelaciones799 - Getty Images

Por medio de su cuenta oficial de TikTok, Uriel Vásquez Gualtero, uno de los astrólogos y videntes con mayor reconocimiento de Colombia en redes sociales, dio una alerta que causó pánico entre sus millones de seguidores, pues reveló que en los próximos días se presentaría un grave accidente con una aeronave, el cual comprometería la vida de varias personas.

“Hola, amigos. Les quiero compartir algo que me mostraron en el campo espiritual. Está relacionado con un siniestro aéreo, con una situación aérea que puede llegar a afectar a varias personas”, dijo frente a su público.

El vidente y creador de contenido suma más de 291.000 seguidores en su cuenta de TikTok.
El vidente y creador de contenido suma más de 291.000 seguidores en su cuenta de TikTok. | Foto: Foto: Instagram @uriel_revelaciones799

Reveló que, aunque no logró recibir muchos detalles con respecto al tipo de máquina o el lugar en el que ocurrirían los hechos, se sabe que será fatal para varias personas y generará revuelo por la gravedad del choque.

“Me mostraron a varias personas, me mostraron un aeronave en donde pasaba un siniestro, un accidente y donde varias personas se llegaban a ver afectadas (...) Esto va a ser noticia en diferentes medios de comunicación. No se alcanzaba a ver con detalle porque fue una revelación muy fuerte, fue muy rápida, hay revelaciones que son un poco más detalladas por el tiempo en el cual me las muestran, pero en esta solo pude ver como una nave sufrió una eventualidad y había personas afectadas”, dijo.

Contexto: Vidente colombiano causó pánico al advertir sobre una explosión inminente: “Bastante fuerte”

Por otro lado, manifestó que su finalidad a la hora de expresarse por medio de las redes sociales y hablar sobre cada una de las imágenes que le comparten, es alertar a las personas sobre futuros accidentes, pero también, generar una estrecha relación con Dios y minimizar todo lo posible los afectos de sus visiones.

“Ustedes saben que yo les comparto las revelaciones, lo que me llegan a mostrar, lo que me llegan a hablar en el campo espiritual, siempre con mucho respeto e invitando a las personas a que cada vez que salgamos de casa o que vayamos a iniciar cualquier aspecto de nuestras vidas, nos encomendamos a Dios y a Cristo en todo momento”, afirmó.

Contexto: Vidente colombiano alertó sobre la muerte de un personaje importante: “Es bastante reconocido”

En la sección de los comentarios, una gran cantidad de personas se mostraron preocupadas por la situación, pues Uriel suele acertar en cada una de las predicciones por las que se pronuncia, las cuales han estado relacionadas con todo tipo de accidentes, desastres naturales y cambios políticos en distintos territorios a nivel mundial.

“Dios proteja a tanta gente que viaja”; “La verdad a mí me da miedo cada vez que me sale un video de él porque siempre se ve asustado, siento que sabe más cosas, pero no cuenta todo”; “Dios nos proteja de todo mal y peligro” y “Gracias por la predicción, Uriel. Dios te bendiga, son algunos de los mensajes que se plasmaron.

