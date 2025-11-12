Suscribirse

Vidente colombiano alertó sobre la muerte de un personaje importante: “Es bastante reconocido”

En redes sociales el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios y opiniones.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

12 de noviembre de 2025, 9:35 p. m.
Uriel Vásquez Gualteros generó pánico con su reciente video.
Uriel Vásquez Gualtero generó una ola de comentarios con la advertencia que dio en su más reciente video. | Foto: Captura TikTok @uriel_revelaciones799 - Getty Images / Montaje: Semana

Por medio de su cuenta oficial de TikTok, Uriel Vásquez Gualtero, uno de los videntes colombianos con más relevancia y atención en redes sociales en la actualidad, se mostró bastante preocupado al compartir una visión que tuvo recientemente.

El hombre reveló que muy pronto se daría a conocer la muerte de un reconocido artista, esta causaría una fuerte tristeza entre su grupo de fanáticos y las personas que siguieron su carrera artística a lo largo de varios años.

El vidente y creador de contenido suma más de 291.000 seguidores en su cuenta de TikTok.
El vidente y creador de contenido suma más de 291.000 seguidores en su cuenta de TikTok. | Foto: Foto: Instagram @uriel_revelaciones799

“Les quiero hacer una revelación que está relacionada con la partida física de un personaje bastante reconocido, un personaje vinculado al campo y al medio artístico, es un personaje influyente, es un personaje que tiene sus seguidores y la partida física de este personaje va a ser publicada y va a ser noticia en distintos medios de comunicación”, dijo con una notable preocupación.

Aunque no reveló la identidad de la persona que estaría en peligro, dejó en claro que es una figura bastante influyente y su partida conmovería a una gran población.

“Me dicen que es un artista dedicado al campo de la actuación o de la industria musical, pero es una persona con trayectoria y con cierta influencia”, aseguró.

Para finalizar, dejó en claro que su objetivo es mantener alerta a la comunidad de algunas de las situaciones que se pueden llegar a presentar, teniendo en cuenta que, en el último año, ha logrado anticipar desastres naturales, muertes de famosos y personajes políticos, accidentes en carreteras e incluso, investigaciones a nivel científico.

@uriel_revelaciones799

revelación espiritual partida física o fallecimiento de un gran artista reconocido #profecias #predicciones #paranormal #paranormales #paranormalactivity

♬ sonido original - Uriel Vasquez Gualtero

“Ustedes saben que yo siempre les comparto las revelaciones con todo respeto, invitando a las personas a estar cerca de Dios. Yo les comparto lo que me muestran o lo que me hablan en el campo espiritual, muchas bendiciones”, manifestó.

Esto generó una ola de reacciones por parte de su público, quienes compartieron sus opiniones por medio de la sección de los comentarios y se mostraron preocupados por el artista que estaría muy cercano a fallecer.

“Yo cada vez que veo a este chico, me estremezco y me da miedo”; “muchas bendiciones y muchas gracias por sus pronósticos, muchos han sido verdad”; “gracias, Uriel. Eres muy respetuoso y acertado en lo que dices”; oremos para que no suceda"; “Dios bendiga a todos los artistas del mundo y de Colombia”; “líbranos de todo mal y peligro” y “eres un ser especial”, son algunos de los mensajes que se leen.

