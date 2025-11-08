Vidente vaticinó importante cambio que tendría Venezuela y lanzó alerta por posible desastre natural

Por medio de su cuenta oficial de TikTok, Uriel Vásquez, uno de los videntes colombianos con mayor popularidad en la actualidad, habló sobre Venezuela y reveló detalles de los cambios que se podrían presentar en el país latinoamericano en los próximos años.

Tras recibir miles de peticiones de su público en dicho país, el hombre rompió el silencio y dio algunos indicios para las personas que han mostrado preocupación en cuanto a la situación política y social que se viene enfrentando en este territorio.

El joven que afirma tener conexión con el mundo espiritual habló del futuro de Venezuela. | Foto: Instagram @uriel_revelaciones799 - Getty Images / Montaje: Semana

“Este video lo estoy realizando el día de hoy, viernes 7 de noviembre de este año 2025. Ustedes saben que las revelaciones que les he compartido siempre lo hago con muchísimo respeto, son aspectos que me muestran en el plano espiritual y yo se los comunico a todos ustedes a través de estos videos”, dijo el hombre.

Reveló que este tipo de predicciones y alertas las recibe de parte de sus guías espirituales, quienes, dice, le dan algunas señales con el fin de prevenir a la comunidad.

“La primera revelación me dice que, efectivamente, va a haber un cambio en Venezuela, pero es un cambio que va a llevar un proceso, va a llevar su tiempo. Siempre que me han compartido en el plano espiritual: ‘Estén en mucha oración y estén siempre de la mano de Dios’”, afirmó Uriel.

Sin embargo, manifestó que aún falta un tiempo prudente para que este cambio se presente y pueda ser una realidad para los venezolanos. No obstante, se verían favorecidos en el paso de los próximos meses.

Por otro lado, destapó que se podrían presentar algunos problemas en cuanto a la naturaleza, por lo que invitó a su público a mantenerse en oración para mitigar los riesgos y que el número de afectados no sea tan elevado.