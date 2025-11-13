Suscribirse

Vidente colombiano causó pánico al advertir sobre una explosión inminente: “Bastante fuerte”

El joven se sinceró frente a sus seguidores y dio una importante alerta.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

13 de noviembre de 2025, 11:04 p. m.
El vidente hizo una fuerte alerta y causó preocupación en sus redes sociales.
El vidente hizo una fuerte alerta y causó preocupación en sus redes sociales. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Captura Tiktok @uriel_revelaciones799

Por medio de su cuenta oficial de TikTok, Uriel Vásquez Gualtero, uno de los videntes colombianos con mayor repercusión a nivel digital en la actualidad, causó una fuerte preocupación entre su comunidad de seguidores, pues alerto sobre un posible accidente, relacionado con una explosión, el cual podría comprometer la vida y salud de una gran cantidad de personas.

El joven de la ciudad de Ibagué se mostró bastante preocupado por su predicción y dio algunos detalles de lo que podría llegar a ocurrir.

Vidente colombiano. Suma más de 274.000 seguidores en TikTok.
Vidente colombiano. Suma más de 274.000 seguidores en TikTok. | Foto: TikTok: @uriel_revelaciones799

“Les quiero compartir algo que me mostraron en el plano espiritual y se los comparto a todos ustedes siempre con muchísimo respeto, invitando a las personas a estar muy cerca de Dios y estar en oración. Me mostraban un tipo como de explosión, como de ataque donde varias personas se podían llegar a ver afectadas”, dijo en el clip.

Por otro lado, recordó que a lo largo del último año ha logrado acertar en una gran cantidad de predicciones, lo que precisamente, le ha brindado credibilidad en internet.

Vidente colombiano alertó sobre la muerte de un personaje importante: "Es bastante reconocido"

“Ustedes saben que yo les comparto revelaciones a todos ustedes, así como eventualidades naturales, situaciones de países situaciones sobre personajes importantes, pero en esta ocasión, me mostraron un tipo como de ataque, como de una explosión”.

Más adelante, profundizó en su comunicación y, aunque no compartió el punto exacto en el que podrían llegar a ocurrir los hechos o la causa puntual del accidente, enfatizó en la gravedad de la situación y generó una alerta para cada una de las personas que se conectan con su contenido.

@uriel_revelaciones799

revelación espiritual fuerte eventualidad explosión varias personas afectadas #paranormalactivity #paranormales #paranormal #predicciones #profecias

♬ sonido original - Uriel Vasquez Gualtero

“Se veía pánico en las personas, se veía cierto tipo de preocupación, de tristeza. Se veía que varias personas puedan llegar a verse afectadas por esta situación, pero era algo bastante fuerte. Se veía caos en el ambiente. Fue una revelación bastante corta, pero yo ustedes siempre se las comparto con muchísimo respeto, invitando a las personas a estar cerca de Dios en momentos difíciles”.

Por medio de la sección de los comentarios, sus más fieles seguidores se manifestaron con temor, pero a su vez con agradecimiento por la información compartida.

Vidente colombiano causó pánico con fuerte premonición: "Afectaría a varias personas"

“Padre celestial, te imploro por nuestros policías y militares, protégelos de todo mal”; “siempre veo tus videos y se me erizó la piel. Dios proteja a todos en cada lugar que estén”; “gracias por la revelación, esperemos que no sea nada grave”; “dios bendiga a cada una de las personas que habitan en este mundo” y “él dice la verdad, siempre acierta”, son algunos de los mensajes que se leen.

