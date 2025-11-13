Vidente colombiano causó pánico al advertir sobre una explosión inminente: “Bastante fuerte”

Por medio de su cuenta oficial de TikTok, Uriel Vásquez Gualtero, uno de los videntes colombianos con mayor repercusión a nivel digital en la actualidad, causó una fuerte preocupación entre su comunidad de seguidores, pues alerto sobre un posible accidente, relacionado con una explosión, el cual podría comprometer la vida y salud de una gran cantidad de personas.

El joven de la ciudad de Ibagué se mostró bastante preocupado por su predicción y dio algunos detalles de lo que podría llegar a ocurrir.

Vidente colombiano. Suma más de 274.000 seguidores en TikTok. | Foto: TikTok: @uriel_revelaciones799

“Les quiero compartir algo que me mostraron en el plano espiritual y se los comparto a todos ustedes siempre con muchísimo respeto, invitando a las personas a estar muy cerca de Dios y estar en oración. Me mostraban un tipo como de explosión, como de ataque donde varias personas se podían llegar a ver afectadas”, dijo en el clip.

Por otro lado, recordó que a lo largo del último año ha logrado acertar en una gran cantidad de predicciones, lo que precisamente, le ha brindado credibilidad en internet.

“Ustedes saben que yo les comparto revelaciones a todos ustedes, así como eventualidades naturales, situaciones de países situaciones sobre personajes importantes, pero en esta ocasión, me mostraron un tipo como de ataque, como de una explosión”.

Más adelante, profundizó en su comunicación y, aunque no compartió el punto exacto en el que podrían llegar a ocurrir los hechos o la causa puntual del accidente, enfatizó en la gravedad de la situación y generó una alerta para cada una de las personas que se conectan con su contenido.

“Se veía pánico en las personas, se veía cierto tipo de preocupación, de tristeza. Se veía que varias personas puedan llegar a verse afectadas por esta situación, pero era algo bastante fuerte. Se veía caos en el ambiente. Fue una revelación bastante corta, pero yo ustedes siempre se las comparto con muchísimo respeto, invitando a las personas a estar cerca de Dios en momentos difíciles”.

Por medio de la sección de los comentarios, sus más fieles seguidores se manifestaron con temor, pero a su vez con agradecimiento por la información compartida.