Vidente colombiano alertó con grave presagio de accidente natural: “Es una situación compleja”

Uriel Vásquez Gualtero, uno de los videntes colombianos con mayor crecimiento e interacciones en plataformas de video como Instagram Reels y TikTok, se pronunció nuevamente en sus redes sociales y alertó sobre un nueva desastre natural que estaría próximo a presentarse en el territorio asiático.

En medio de una preocupación que no logró ocultar, el joven que reside en la ciudad de Ibagué, Colombia, habló de un fuerte suceso que podría llegar a presentarse y que debido a su magnitud, comprometería la vida de una gran cantidad de personas en el territorio.

Vidente colombiano. Suma más de 294.000 seguidores en TikTok. | Foto: TikTok: @uriel_revelaciones799

“Hola amigos. Me mostraron y me hablaron en el plano espiritual y yo se los comparto a todos ustedes con muchísimo respeto. Me hablan de una eventualidad natural que va a ser noticia en diferentes medios de comunicación y que viene para un país asiático", dijo el hombre que suma más de 294.000 seguidores en las plataformas.

Agregó que el peligro es inminente y por lo tanto, tomó la decisión de alertar a las personas con el fin de que estén atentas y busquen resguardar su integridad física.

“Es una situación compleja, es una eventualidad natural que puede llegar a afectar uno de los países de Asia, en donde se pueden llegar a presentar varias personas afectadas”.

Finalmente, abrió su corazón y en medio de la preocupación le dejó saber a su comunidad digital que su objetivo principal a la hora de revelar sus visiones, es que las personas se unan a Dios y busquen sus bendiciones y protección por medio de la oración y la conexión con los ángeles y seres espirituales.

“Ustedes saben que yo les comparto lo que me muestran, lo que me hablan en el plano espiritual siempre con muchísimo respeto, invitando en estos momentos a las personas a estar muy muy cerca de Dios, a buscarlo en su corazón y estar siempre de la mano de Cristo porque me hablan de una situación natural, una eventualidad de la naturaleza, fenómeno natural que va a hacer o va a golpear un país asiático. Bendiciones. Feliz día”.

A través de la sección de los comentarios, muchos de los usuarios de TikTok le agradecieron a Uriel, pero al mismo tiempo se mostraron angustiados de que se cumplan sus palabras.