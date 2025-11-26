Vidente anuncia inesperado evento cósmico que afectaría al planeta tierra: “Va a sorprender”

Uriel Vásquez Gualteros es uno de los videntes que de manera constante se manifiesta por medio de sus redes sociales y alerta a su comunidad virtual con una gran cantidad de hechos y sucesos que podrían llegar a afectar a figuras importantes e incluso, cambiar el tumbo de la humanidad.

En medio de una de su más recientes comunicaciones, el joven vidente que reside en la ciudad de Ibagué, reveló que muy probablemente, un objeto espacial que por el momento se desconoce, impactaría de alguna forma con el planeta tierra.

Famoso vidente colombiano suma miles de seguidores en su cuenta oficial de TikTok. | Foto: Instagram @urielrevelevaciones_799

“Hoy, miércoles 26 de noviembre del año 2025, les quiero compartir algo que me hablaron en el plano espiritual, que me lo compartieron con muchísimo respeto (...) Me hablaban de un objeto, un objeto que va a interactuar con nuestro entorno, va a interactuar con nuestro sistema solar”, dijo a través de un vídeo frente a sus miles de seguidores.

Sin embargo, dejó en claro que no se trata el 3I/ATLAS, uno de los objetos interestelares con especial atención de la Nasa en la actualidad y sería una sorpresa para cientos de investigadores que no le han prestado la suficiente atención.

“No me refiero al 3I/ATLAS, es otro objeto que va a ser presencia y que va a sorprender y va a dar de que hablar en la interacción de este mismo con nuestro sistema solar y con los planetas que componen nuestro sistema solar (...) Ustedes saben que yo les comparto las revelaciones siempre con muchísimo, con muchísimo respeto, no me decían un tiempo como tal en el cual se va a presentar esta revelación, pero si me mencionaban de un objeto muy particular que va a ser presencia en nuestro entorno planetario por así decirlo y de que va a ser noticia en diferentes medios de comunicación”, afirmó el joven colombiano.

Esto generó una ola de preocupación por parte de una gran cantidad de personas que se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y expresaron miedo y temor por lo que pueda llegar a ocurrir, pues el joven no suele equivocarse en sus predicciones y ha vaticinado importantes hechos de carácter político, accidentes naturales y accidentes.