Bogotá estrena guía para atraer más inversión extranjera

Cuando una empresa decide invertir en un nuevo país, la decisión nunca depende de una sola variable. Importan el tamaño del mercado, el talento, la infraestructura, los costos, la conectividad y las posibilidades de crecimiento. Pero existe un factor igualmente determinante: entender las reglas del entorno en el que se va a operar.

La inversión necesita confianza, y esta se construye con información clara, oportuna y confiable.

Durante 20 años, en Invest in Bogotá hemos acompañado a empresas internacionales en su llegada, establecimiento y expansión en Bogotá-Región. Esa experiencia nos ha permitido comprobar que, independientemente del país de origen, el tamaño de la compañía o su sector, muchas de las preguntas iniciales son las mismas.

¿Qué tipo de empresa debo constituir? ¿Cómo registro una inversión extranjera? ¿Qué impuestos debo pagar? ¿Qué visa necesito? ¿Cómo funciona el régimen laboral? ¿Cómo protejo mi propiedad intelectual? ¿Qué debo tener en cuenta para mover capital o importar bienes?

Isis Durán Moreno, directora ejecutiva de Invest in Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana

Hace diez años identificamos que buena parte de esa información existía, pero estaba dispersa, era altamente técnica y no siempre resultaba fácil de consultar para un inversionista que apenas comenzaba a entender Colombia. De esa necesidad nació la Guía Legal de Inversión.

Una década después, el entorno empresarial es distinto. Y las preguntas de los inversionistas también han evolucionado.

Hoy, las empresas comparan destinos con mayor rapidez y analizan cuidadosamente los riesgos antes de decidir dónde establecerse. Ya no basta con conocer los impuestos, los costos laborales o los requisitos para constituir una sociedad. Aspectos como los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), el cambio climático, la protección de datos, la regulación cambiaria y los mecanismos de protección de la inversión extranjera son cada vez más relevantes para las decisiones corporativas.

Por eso, presentamos una nueva edición de la Guía Legal de Inversión Extranjera de Bogotá-Región, que esta vez reúne 18 capítulos especializados, construidos con el conocimiento de 18 firmas legales y consultoras, y la participación del Semillero de Investigación, Fusiones y Adquisiciones de la Universidad de Los Andes.

Más que acumular normas, buscamos responder a las preguntas reales de quienes están evaluando invertir. La información está organizada siguiendo el recorrido de una empresa: desde la decisión inicial hasta su establecimiento, operación, crecimiento y consolidación.

Esta construcción colectiva también refleja una de las principales fortalezas de Bogotá-Región: su ecosistema.

Las ciudades ya no compiten únicamente con incentivos. Compiten por talento, conectividad, innovación, infraestructura y calidad de vida, pero también por su capacidad de generar confianza. Una empresa necesita saber que encontrará instituciones, expertos, universidades y aliados capaces de acompañarla cuando aparezcan preguntas o dificultades.

Bogotá tiene razones importantes para participar con fuerza en esa competencia. Es el principal centro económico y empresarial de Colombia, cuenta con más de 11 millones de habitantes y una fuerza laboral superior a los 6,5 millones de personas. Además, solo en 2025 recibió una inversión estimada de USD 935 millones, principalmente de Estados Unidos, España y Alemania, en sectores como retail, software, tecnologías de la información y servicios corporativos.

Sin embargo, ninguna posición está garantizada.

En un escenario internacional en el que el capital puede moverse rápidamente entre ciudades y países, reducir la incertidumbre se convierte en una ventaja. No significa prometer que no existirán cambios o desafíos regulatorios. Significa ofrecer información, acompañamiento y herramientas para comprenderlos y enfrentarlos.

Durante dos décadas hemos acompañado más de 630 proyectos de inversión. Detrás de esa cifra hay empresas que llegaron, generaron empleo, encontraron talento, construyeron relaciones con proveedores locales y decidieron crecer desde Bogotá-Región. También hay cientos de conversaciones que nos han enseñado qué necesita una compañía antes y después de tomar una decisión de inversión.

La nueva guía recoge parte de ese aprendizaje. No pretende reemplazar el acompañamiento jurídico especializado que cada proyecto requiere. Busca ofrecer un punto de partida confiable para entender el entorno colombiano, formular las preguntas correctas, anticipar riesgos y tomar decisiones mejor informadas.

Porque atraer inversión no consiste únicamente en lograr que una empresa llegue. El verdadero desafío es generar las condiciones para que pueda establecerse, crecer, crear empleo, integrarse al tejido productivo y permanecer en el territorio.

Ese es el tipo de inversión que queremos para Bogotá-Región. Y en esa tarea hay algo que no podemos perder de vista: las oportunidades atraen inversión, pero la confianza ayuda a convertirlas en decisiones. Y esa confianza comienza por entender las reglas.