Médico en tu Territorio: la apuesta que está transformando la salud rural en Cundinamarca

Conseguir un médico a altas horas de la noche o ante una emergencia en las zonas rurales de Colombia ha sido, históricamente, un desafío crítico. Durante décadas, las comunidades apartadas debían someterse a largos desplazamientos por vías complejas para acceder a un puesto de salud, padeciendo la escasez de personal profesional y enfrentando brechas de atención que ponían en riesgo vidas. En departamentos con una vasta geografía rural, esta dependencia de las grandes cabeceras urbanas o de la capital representaba una de las mayores deudas de equidad social.

Frente a esta realidad, la transformación del sistema de salud en el campo exige ir más allá de la infraestructura física y garantizar la presencia permanente del talento humano. Las comunidades campesinas, las madres gestantes y los adultos mayores en la ruralidad no solo necesitan instalaciones adecuadas, sino la tranquilidad de saber que contarán con atención oportuna, medicina general y especialidades sin tener que abandonar su municipio ni esperar días para ser atendidos.

Para responder a esta problemática estructural, la Gobernación de Cundinamarca puso en marcha la iniciativa ‘Médico en tu Territorio’, un programa diseñado para contratar médicos profesionales fijos que garantizan servicio las 24 horas, los 7 días de la semana. Esta apuesta ha permitido realizar más de 667.000 atenciones integrales de salud en todo el departamento, de las cuales más de 77.000 corresponden a consultas nocturnas, un servicio anteriormente inexistente en más de 60 municipios. Además, la presencia de 231 médicos generales y 114 especialistas integrados en brigadas rurales ha facilitado más de 22.800 traslados oportunos de alta complejidad hacia centros hospitalarios de mayor nivel.

¿Cómo cambió la vida en municipios como Tibacuy con la llegada de este programa, de qué manera las brigadas de pediatría, ginecobstetricia y medicina interna llegan hasta el campo y cuál es el testimonio de los habitantes que hoy cuentan con atención continua? En el siguiente video recorremos el territorio, escuchamos a la comunidad y le mostramos cómo este modelo está transformando la salud rural en Cundinamarca.