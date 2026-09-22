Esta startup colombiana convirtió el caos regulatorio latinoamericano en un negocio de datos e IA

Seguir diariamente los decretos, resoluciones, proyectos de ley y decisiones de las entidades públicas puede convertirse en una tarea difícil para una empresa que opera en varios mercados. Se estima que solo en Colombia se emiten en promedio 25,4 decretos y resoluciones al día y se discuten cerca de 800 proyectos de ley al año.

Este cálculo es de la compañía de base tecnológica Dapper, que fue fundada por el exdirector de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, quien comenzó a trabajar en una idea de negocio mientras estaba como visiting fellow en MIT, en Estados Unidos, en 2023.

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En ese momento también realizaba consultorías económicas para compañías interesadas en conocer el efecto que podían tener sobre sus negocios decisiones como una reforma tributaria o un cambio regulatorio. Las solicitudes comenzaron a extenderse hacia los llamados asuntos públicos y, particularmente, hacia el monitoreo de información regulatoria. Rodríguez encontró allí un mercado en el que participan firmas de consultoría y agencias especializadas, pero vio la posibilidad de automatizar una parte importante del trabajo.

Junto a un equipo de ingenieros, construyeron una infraestructura que recopila y organiza información pública y sobre ella utilizan herramientas de inteligencia artificial. El objetivo es permitir que una empresa identifique rápidamente las normas, proyectos legislativos, intervenciones públicas o decisiones que puedan afectar su operación.

Los cambios que se decretan a diario desde el Legislativo son seguidos por robots de Dapper. Foto: Cristian Bayona

La mayoría de esos documentos son públicos. La dificultad está en que se encuentran dispersos entre ministerios, superintendencias, comisiones regulatorias y el Congreso, y además aparecen en formatos diferentes, desde archivos PDF y Word hasta hojas de cálculo.

Con el objetivo de organizar y dar fácil acceso a esa información, nació Dapper (Datos de Asuntos Públicos, Políticos, Económicos y Regulatorios). La marca también juega con la palabra inglesa dapper, que significa “elegante, organizado, pulcro o limpio”, dado que, como explica Rodríguez, eso es lo que ellos quieren hacer al recopilar y presentar todos los datos.

Esta plataforma comenzó en Colombia y posteriormente se extendió a Perú, República Dominicana, México, Brasil, Argentina, Chile y Ecuador.

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De alertas regulatorias a reportes con IA

El servicio de Dapper comienza con un proceso de personalización. Cada cliente define las entidades, funcionarios, sectores y palabras que necesita seguir. Una empresa del sector salud, por ejemplo, puede concentrarse en el Ministerio de Salud, el Invima o la Comisión Séptima del Congreso, mientras una compañía relacionada con energía puede priorizar las decisiones del Ministerio de Minas y Energía o de la CREG.

A partir de esa selección, el sistema identifica información relacionada con los temas definidos por el usuario.

Los clientes pueden recibir alertas por WhatsApp o correo electrónico cuando aparece una nueva resolución, buscar documentos por número, fecha o contenido y consultar un chatbot. También pueden solicitar reportes elaborados a partir de esas fuentes.

Dapper apunta principalmente a grandes empresas que operan en varios mercados y cuyos negocios tienen una alta exposición a la regulación. Foto: Getty Images

La propuesta busca resolver un problema que aumenta a medida que una empresa entra a nuevos países. En México, por ejemplo, la plataforma monitorea las intervenciones públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum para identificar referencias a asuntos relevantes para sus clientes, desde regulación financiera hasta comercio exterior. Rodríguez asegura que este trabajo se realiza mediante agentes automatizados que revisan las fuentes previamente seleccionadas.

Suscripciones y una nueva capitalización

El modelo de negocio de Dapper funciona principalmente mediante suscripciones mensuales por usuario. Sobre esa tarifa básica, la empresa vende servicios adicionales, como reportes personalizados, resúmenes periódicos o reuniones de seguimiento.

El producto comenzó a comercializarse en marzo de 2024. La compañía levantó posteriormente una ronda de capital semilla liderada por EWA Capital y también cuenta con inversionistas privados. Rodríguez señala que están contemplando realizar otra ronda de inversión a finales de 2026 o comienzos de 2027, dependiendo de la evolución de sus resultados.

Técnicamente hablando, ¿es o no posible detener la inteligencia artificial?

Parte de esos recursos podría respaldar una expansión más allá de América Latina. El fundador aseguró que algunos clientes han preguntado por un servicio similar en Medio Oriente, Norte de África y el sudeste asiático, mercados que la empresa está evaluando.

Aunque la sociedad está constituida en Estados Unidos para facilitar la recepción de inversión, Rodríguez define el negocio como colombiano. Su equipo tecnológico incluye ingenieros de distintos países de América Latina, entre ellos antiguos trabajadores de Rappi.

La compañía también prepara una nueva línea relacionada con información económica. Rodríguez dijo que ya tiene automatizadas bases de datos que incluyen variables como inflación, tasa de cambio y Presupuesto General de la Nación, aunque ese producto todavía no se comercializa y por ahora se utiliza internamente.