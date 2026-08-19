Más de 14.000 jóvenes se reunirán en Bogotá para la décima edición del Biz Fest

El Biz Fest, festival de emprendimiento, liderazgo y oportunidades para jóvenes, llegará a su décima edición el próximo 8 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá. El encuentro espera reunir a más de 14.000 asistentes y conectar a jóvenes con opciones de formación, empleo, emprendimiento y creación de negocios.
Durante sus nueve ediciones anteriores, el evento ha acumulado más de 210.000 asistentes, impactado a más de 400.000 jóvenes y entregado cerca de 100.000 oportunidades de formación, becas e intercambios.
Además, ha recorrido Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena, con el respaldo de más de 100 marcas y la participación de más de 200 speakers.
La programación de esta edición tendrá conferencias y conversaciones con emprendedores, artistas, directivos empresariales y deportistas, quienes compartirán sus experiencias y aprendizajes. También habrá una feria universitaria con más de 15 instituciones de educación superior, donde los jóvenes podrán conocer alternativas académicas, becas e intercambios.
El emprendimiento será uno de los ejes centrales. El concurso Capital Semilla entregará $ 5 millones al proyecto ganador para destinarlos al desarrollo de su negocio. Cinco iniciativas llegarán a la final, luego de una etapa inicial de votación en línea, y un jurado especializado elegirá al ganador.
El festival también contará con una Zona de Empleabilidad, en la que empresas y agencias ofrecerán vacantes, prácticas y orientación laboral. A esto se sumará el Pasaporte de Oportunidades, que reunirá alternativas de formación y experiencias profesionales.
“Queremos que los jóvenes descubran que emprender también puede ser una opción para construir su proyecto de vida y también tengan acceso a oportunidades reales de empleo”, explicó Karen Carvajalino, una de las organizadoras.
Biz Fest 2026 también reconocerá a un Docente Innovador con un premio de $ 10 millones para un proyecto orientado a transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La jornada contará con el respaldo de empresas y organizaciones como McDonald’s, Coca-Cola, Bancolombia, Uniminuto, L’Oréal, Todos Somos Empresa y Compensar.