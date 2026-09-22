Ocho colombianos fueron reconocidos entre los 101 latinos más influyentes de Estados Unidos

La edición 2026 de la revista Latino Leaders Magazine reunió a los 101 latinos más influyentes de Estados Unidos. Lionel Messi, Pedro Pascal, Sonia Sotomayor y Bad Bunny forman parte de este selecto grupo, al igual que ocho colombianos, quienes se han destacado en negocios, deportes, ciencia, política y entretenimiento.

El primero de ellos es Eduardo Tobón, empresario y ejecutivo colombiano que ha desarrollado su carrera profesional en Estados Unidos y ha estado vinculado a espacios de liderazgo empresarial de la comunidad latina. Su trayectoria incluye ser el presidente de Diners Club, consultor de liderazgo en Spencer Stuart y ser uno de los líderes de operaciones del Banco BMO.

Adicionalmente es cofundador del Latino Leaders Index 500, un ranking que clasifica a las 500 empresas de propiedad latina más grandes de Estados Unidos según sus ingresos anuales

Eduardo Tobón fue designado recientemente como líder de BMO Wealth Management en la Florida. Foto: Carnegie Mellon University

También aparece Monika Mantilla, empresaria y ejecutiva colombiana vinculada al mundo de las inversiones y el emprendimiento. Mantilla ha desarrollado parte de su carrera alrededor de los pequeños y medianos empresarios que desean ser más competitivos dentro del mercado estadounidense.

Es presidenta y CEO de Altura Capital desde 2005, y cofundadora de Small Business Community Capital, ambas dedicadas al sector empresarial. Además forma parte de la junta directiva de Cidrines, uno de los líderes del negocio alimenticio (panes y postres) en Puerto Rico.

En 30 años de trayectoria, Monika Mantilla ha desarrollado productos institucionales sólidos que ofrecen rentabilidades de inversión para pequeños y medianos empresarios. Foto: Altura Capital - API

En ciencia, la cuota colombiana es Ana María Porras. Nacida y criada en Bucaramanga llegó a Estados Unidos a los 17 años para construir una carrera como ingeniería biomédica. Su trabajo académico se concentra en el estudio de los microorganismos y su relación con el cuerpo humano. Ha recibido reconocimientos de la universidad y de la Sociedad Americana de Ingeniería Médica y Biológica (AIMBE), que la nombró líder emergente.

Actualmente es profesora asistente en el Departamento de Ingeniería Biomédica J. Crayton Pruitt de la Universidad de Florida, desde donde investiga cómo los microbios influyen en la salud mediante la ingeniería de tejidos y el estudio del microbioma.

Ana María Porras, biomédica colombiana. Foto: Instagram @anaerobias

El listado también incluye a Gersson Rosas, ejecutivo y dirigente deportivo que ha desarrollado buena parte de su carrera en el baloncesto profesional estadounidense, aunque no como jugador, sino como manager. El bogotano formó parte de los Houston Rockets, los Minnesota Timberwolves y los New York Knicks.

La publicación destacó la labor de Rosas como “uno de los ejecutivos latinos más influyentes de la NBA”. Su llegada a la liga hace dos décadas fue fundamental para abrir camino, tanto dentro como fuera de las canchas, a los oriundos de Latinoamérica y el Caribe. Además, en la gran manzana su legado será imborrable, pues fue quien confeccionó la plantilla campeona de los Knicks, con la que rompieron 53 años de sequía.

Gersson Rosas ha tenido el honor de elegir al mejor jugador del draft de la NBA. Foto: Timberwolves/Getty Images

En deportes también aparece Jesús Ferreira. Hijo del recordado volante David Ferreira, nació en Santa Marta, pero se crió en Texas, y se asentó como profesional en la Major League Soccer (MLS). Su nivel como delantero del FC Dallas fue impresionante, llegando a ser convocado por la selección de las barras y las estrellas para competiciones de la Concacaf.

Jesús Ferreira jugó en 2023 con Estados Unidos frente a la Selección Colombia. Foto: USA TODAY Sports

En el mundo empresarial y de la comunicación aparece Lili Gil Valletta, cofundadora y CEO de CIEN+ y CulturIntel. Después de una carrera corporativa de una década en Johnson & Johnson, se dedicó a crear compañías dedicadas al análisis de mercados multiculturales, datos y consultoría.

Lili Gil Valletta es defensora de la diversidad cultural en los Estados Unidos. Foto: Instagram @liligilusa

Ilia Calderón, periodista y presentadora de televisión, ha desarrollado durante años su carrera en medios estadounidenses y es una de las figuras reconocidas de Univision. Su peso en la televisión va mucho más allá de su talento, porque fue la primera mujer afrolatina en conducir un noticiero nacional nocturno de la cadena.

Ilia Calderón es una de las caras más conocidas de los noticieros en Estados Unidos. Foto: afp

En la lista también está el senador Bernie Moreno. Nació en Bogotá en 1967 y llegó a Estados Unidos con su familia cuando tenía apenas cinco años. Desarrolló una larga trayectoria empresarial hasta que se metió de lleno en el mundo de la política.

Moreno es uno de los hombres de confianza del presidente Donald Trump. Su elección como senador marcó un hito al ser el primer colomboestadounidense en elegirse por el estado de Ohio.

Bernie Moreno, senador de los Estados Unidos. Foto: Redes sociales

Cierra la lista Rubén Gallego, senador demócrata por Arizona. El parlamentario tiene ascendencia colombiana por parte de su madre, aunque él nació en territorio estadounidense.