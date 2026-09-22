Cuba responde a EE. UU. tras amenaza de Donald Trump en pleno discurso en la ONU: “Es un acto de genocidio”

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este martes ante la Asamblea General de la ONU, desde donde ha asegurado que la isla “caerá” gracias a la “gran presión” que su administración viene ejerciendo en los últimos tiempos.

“Cuba caerá”: la advertencia de Trump al régimen de la isla en su discurso ante la ONU

“El Gobierno de Estados Unidos es incapaz de aceptar que Cuba es y tiene el derecho a ser un país plenamente soberano e independiente. Ninguna de las falsedades del presidente de Estados Unidos en la ONU puede negar ese hecho”, ha afeado el jefe de la diplomacia cubana en redes sociales.

Rodríguez ha incidido en que “Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos ni para ningún país” y ha remarcado que, en cambio, el bloqueo económico y la “asfixia energética” de Washington si pone en riesgo a la isla.

El gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que #Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano.



Ninguna de las falsedades del Presidente de EEUU en @ONU_es y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho.



Cuba no es una amenaza para EEUU ni… pic.twitter.com/jqG2CpD9yk — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 22, 2026

“Es un acto de genocidio y de castigo colectivo. Somos un país de paz y merecemos la paz. Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí lo es”, ha reaccionado el ministro de Exteriores cubano a las palabras que Trump ha dedicado al país caribeño durante su intervención en la 81 edición de la Asamblea General de la ONU.

Trump ha afirmado que “el régimen comunista está bajo gran presión”, que “es un estado absolutamente fallido” y que “va a caer”. Unas declaraciones que no han sentado nada bien a la delegación cubana presente en su intervención, que ha respondido abandonando la sala.

EE. UU. hizo oferta decisiva a Cuba en medio de las tensiones por una posible operación militar en la isla

Las relaciones entre ambos países atraviesan uno de sus momentos más tensos de los últimos años. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha reforzado las sanciones contra Cuba y aumentado la presión diplomática sobre el Gobierno comunista, al que aplica un bloqueo petrolero desde enero.

Desde entonces, Trump ha amenazado en varias ocasiones con “tomar el control” de la isla, ubicada a solo 150 kilómetros de las costas de Florida, por considerarla una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense.

Donald Trump en la Asamblea General de la ONU. Foto: AP Photo/Yuki Iwamura

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusó a Trump de recurrir a la “mentira” para justificar la política estadounidense hacia la isla.

“Incapaz de justificar el castigo contra el pueblo de Cuba y su guerra económica genocida, el presidente de EE. UU. repite en la ONU que Cuba representa una amenaza”, escribió en X.