José Manuel Restrepo en un cara a cara con Donald Trump envió alerta: “Casi perdemos la democracia en Colombia”

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, intervino en un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este martes, 22 de septiebre, en el que se discutieron temas sobre el Escudo de las Américas.

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El vicepresidente presentó una disculpa por la ausencia del presidente Abelardo De La Espriella asegurando que “él no pudo venir porque está atendiendo asuntos internos hoy en día en Colombia”.

“Él hizo una promesa de no salir del país y yo le dije: honra tu promesa”, dijo Trump.

Seguido a esto, Restrepo aseguró que “durante las últimas elecciones casi perdemos la democracia de Colombia” y elogió la creación del grupo regional liderado por el presidente Trump: “creo que este tipo de iniciativas como el Escudo de las Américas es una forma de preservar nuestras democracias en la región; al trabajar en la seguridad económica, al trabajar en la seguridad, la seguridad física, podemos preservar las democracias en nuestra región”, dijo.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, sostiene una reunión sobre el Escudo de las Américas con el presidente Donald Trump y otros mandatarios, en el marco de la Asamblea General de la ONU, que tiene lugar en Nueva York. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/spwxwOaYMI — Revista Semana (@RevistaSemana) September 22, 2026

“Tenemos un impulso en este momento de la humanidad en esta región del mundo para trabajar juntos para preservar las democracias y crecer más. Así que muchas gracias”, dijo el vicepresidente en medio de una reunión de alto nivel con el presidente Donald Trump.

Donald Trump no tardó en responder: “Gracias, señor y sabe que se está hablando de esta parte del mundo en todas las demás partes del mundo. Lo que están haciendo es increíble. Creo que pasará a la historia. Así que, si podemos ayudarte, hágannoslo saber. Muchas gracias a todos”, dijo Trump.

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Otra de las asistentes a la reunión fue la presidenta de Perú, Keiko Fujimori quien intervino y dijo que Perú “se une al Escudo de las Américas con gran determinación y entusiasmo”, dijo. “Aplaudimos su iniciativa, señor presidente”, añadió.

“Perú derrotó a dos grupos terroristas, el Sendero Luminoso y el MRTA” recordó Fujimori, “pero ahora tenemos un tipo de problemas muy diferente”.

Keiko Fujimori también ha mostrado su deseo de entrar al escudo de las Américas Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

“El crimen al que nos enfrentamos no respeta fronteras, así que estamos muy felices de unirnos a esta coalición”, dijo.

La alianza, auspiciada en Florida en marzo pasado por Trump, responde al ciclo conservador que vive actualmente la región.

Todos los países aliados de Washington en la actualidad han integrado una coalición que comparte información y medios militares para combatir el crimen organizado y los carteles del narcotráfico.

Trump designó poco antes de la creación de este Escudo de las Américas a carteles regionales como “organizaciones terroristas”, una medida que permite a Washington utilizar todo tipo de medios para combatirlos, en colaboración con los gobiernos involucrados.

Abelardo De La Espriella se ha mostrado muy cercano a Donald Trump Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / AP

“Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual”, advirtió Trump ante la Asamblea General de la ONU este martes.