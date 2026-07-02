Federico Gutiérrez enumera escándalos del Gobierno Petro frente a los cuales Iván Cepeda no habló de “desobediencia civil”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo luego de reunirse con el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

“El presidente electo Abelardo De La Espriella sostuvo un encuentro con el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, a quien le reiteró su compromiso absoluto con la ciudad y con Antioquia. Medellín tendrá en el nuevo gobierno un aliado firme para recuperar el tiempo perdido y atender las prioridades que durante años fueron ignoradas por el Gobierno saliente”, señaló el equipo de comunicaciones de De La Espriella.

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“Durante la reunión se abordaron temas decisivos para la ciudad, como seguridad, salud, infraestructura, el Metro de la 80 y el cable de San Antonio de Prado, proyectos fundamentales para mejorar la calidad de vida de los medellinenses y devolverle a la ciudad la atención que merece. El mandatario afirmó que trabajará de la mano con Fico Gutiérrez como nunca antes se ha visto, con una agenda de gobierno orientada a resultados, orden, inversión y respaldo real a las regiones. Medellín no estará sola: tendrá presidente, tendrá apoyo y tendrá prioridad en la Patria Milagro”, puntualizó el gobierno electo.

En El Debate, de SEMANA, Federico Gutiérrez habló de dicho encuentro. Y en el marco de dicha entrevista se refirió al llamado a una “desobediencia civil” por parte del senador Iván Cepeda, derrotado en las urnas.

“Es lo único que ellos saben hacer. Si las elecciones son contrarias a ellos y los resultados son contrarios a ellos, siempre amenazan con incendiar el país”, dijo Gutiérrez, inicialmente.

“Yo te voy a decir una cosa, decime qué puede haber de pacífico cuando uno sabe que ellos se han relacionado es con el Clan del Golfo, con las Farc, con el ELN, con las primeras líneas. Decime qué puede haber ahí de pacífico. Uno sabe dónde va a terminar esto y yo también le digo: nosotros no vamos a dejar que nos incendien las ciudades”, agregó.

“Y una de las cosas que yo también hablé con el presidente electo Abelardo De La Espriella es mucho ojo con esa penetración de los bloques urbanos de las Farc y del ELN. Yo hace poco demostré con la Policía en Medellín cómo esos que se hacen pasar por estudiantes, no lo son y son criminales del ELN; alias Cuervo fue capturado por la Policía en Medellín, hicieron allanamientos con órdenes de allanamientos de un fiscal en Medellín luego de que se hubieran tomado la Universidad de Antioquia tres semanas, pasando dizque por estudiantes y queriendo generar violencia. Fue capturado a la salida de la universidad cuando ya se cambió, se quitó la capucha, puso otra camiseta, fue capturado en un taxi y se hizo allanamiento. ¿Qué encontró en su casa? Banderas del ELN, manuales de cómo hacer los explosivos, pura propaganda política extremista de ELN. Ojo, el ELN quiere incendiar las ciudades. Y son los mismos con las mismas. De lo que se salvó Colombia, es más bien lo que hay que decir", agregó.

“Y eso que están diciendo de desobediencia civil no es más que la excusa para volver a incendiar el país, como lo hicieron para ganar las elecciones. Yo pregunto. Oiga, señor Iván Cepeda, ¿dónde estuvo su desobediencia civil cuando asesinaron a Miguel Uribe sus aliados de las Farc? Oiga, Iván Cepeda, ¿dónde estuvo su desobediencia civil, a la que tanto convoca, cuando se robaron sus amigos del Gobierno nacional la Unidad de Gestión de Riesgo y los recursos de los niños más pobres de La Guajira?”, preguntó el alcalde de Medellín.

“¿Dónde estuvo la desobediencia civil suya cuando, con la excusa, señor Iván Cepeda, de la paz total, empezaron a dar órdenes para jugar a ‘los congelados’ para beneficiar a las Farc, al Eln y al Clan del Golfo, a todas las organizaciones criminales. Hombre, no sean cínicos. Aquí también hay carácter y aquí vamos a defender al país", acentuó Gutiérrez.

“Sinvergüenzas, no amenacen más a Colombia porque es lo único que saben hacer, incendiar a Colombia y no se lo vamos a permitir”, puntualizó al respecto.

El senador Iván Cepeda, tras su derrota electoral, instó a la “desobediencia civil”. Cuestionó la doble nacionalidad del presidente electo, Abelardo De La Espriella, algo que jamás hizo con el presidente Gustavo Petro, también con doble nacionalidad. Además, lo acusó sin pruebas de ser agente de inteligencia.