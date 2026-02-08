Judicial

Dos subintendentes de la Policía fueron asesinados en Anorí, Antioquia. Estas son las principales hipótesis

El director de la Policía aseveró que hay un operativo en marcha para identificar a los implicados en este ataque.

Redacción Semana
8 de febrero de 2026, 3:01 p. m.
Dos subintendentes de la Policía Nacional fueron asesinados en el municipio de Anorí, Antioquia.
Dos subintendentes de la Policía Nacional fueron asesinados en el municipio de Anorí, Antioquia.

Un nuevo hecho de agresión enluta este domingo 8 de febrero a la Policía Nacional. Los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez fueron asesinados.

Según las primeras informaciones, los dos agentes se encontraban “cumpliendo con su deber constitucional” en dicho municipio antioqueño cuando fueron atacados por integrantes de estructuras armadas ilegales.

Frente a estos luctuosos hechos, el director de la Policía Nacional, general (r) William Rincón, aseveró que los dos subintendentes, “integrantes de la patrulla de vigilancia”, fueron atacados cuando cumplían labores de control y verificación de establecimientos comerciales.

“Rechazamos de manera contundente y categórica estos actos criminales que apagaron la vida de dos de nuestros compañeros, policías que, como miles en todo el país, salieron de sus hogares con dignidad y vocación de servicio para cumplirle a Colombia”, relató el general Rincón en su cuenta personal de X.

Debido a esto, ordenó desplegar un operativo para identificar y ubicar a los responsables de esta acción.

“Hemos desplegado todas nuestras capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para dar con los responsables. Enviamos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a sus familias, con la firme promesa de que este crimen no quedará en la impunidad”, manifestó.

Autoridades rescataron menor de 3 años que habría sido abandonada en vivienda del norte de Bogotá

Por su parte, mediante un comunicado, la Policía Nacional le envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas, anunciando que este caso no quedará impune.

“Expresamos nuestra más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias, amigos y compañeros de nuestros héroes. Honramos su memoria, su sacrificio y su ejemplo de servicio, valores que seguirán guiando el actuar de todos los integrantes de la Institución”, señala uno de los apartes.

En otro de los puntos del comunicado se asevera que los integrantes de la Policía Nacional están en un riesgo constante en las regiones del país.

“Cada día, miles de hombres y mujeres policías salen de sus hogares con dignidad y vocación de servicio para cumplirle a Colombia, con la convicción de proteger la vida y la tranquilidad de los ciudadanos. Resulta inaceptable que actos violentos como este dejen como consecuencia compañeros muertos, familias destruidas y comunidades afectadas”, añadió.

Finalmente, le enviaron un mensaje a la comunidad frente a las funciones y misiones de la institución.

“Reiteramos ante los colombianos que la Policía Nacional mantiene firme su compromiso de seguir trabajando sin descanso por la protección de la vida, la seguridad y la tranquilidad de todos. Nuestra determinación de servir con profesionalismo, entrega y respeto por la dignidad humana se fortalece en nombre de quienes ofrendaron su vida defendiendo estos principios”, concluyeron.

Noticias Destacadas