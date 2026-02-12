Fue dado de baja alias Venezuela, uno de los cerebros del atentado al helicóptero de la Policía en Amalfi en el que murieron 13 uniformados

En medio de un operativo militar, en el municipio de Anorí murió Juan de Dios Mazo Patiño, alias Venezuela, uno de los hombres más buscados de Antioquia y por quien las autoridades ofrecían 200 millones de pesos.

Según informó la Séptima División del Ejército, Venezuela era uno de los cabecillas de comisión de la Estructura 36 del grupo armado organizado residual (GAO-r) Bloque Magdalena Medio.

En medio de ese rol, confirmaron fuentes militares a SEMANA, habría sido uno de los cerebros en la planeación del grave atentado a un helicóptero de la Policía en el municipio de Amalfi, en el que murieron 13 uniformados.

Aunque no es el único atentado que le atribuyen las autoridades. También creen que habría participado en un ataque de septiembre de 2025, en el que fueron asesinados un subteniente del Ejército y heridos tres soldados profesionales.

“Este sujeto, que llevaría aproximadamente 15 años vinculado a este grupo al margen de la ley y que era requerido por la justicia por el delito de concierto para delinquir agravado y terrorismo, estaría desempeñando labores de coordinador de zona en Anorí, así como responsable del reclutamiento forzado de menores de edad en las veredas de Santa Inés, Concha Media, Concha Baja, El Carmín, en el mencionado municipio, así como extorsiones a mineros y comerciantes en el casco urbano y sus alrededores”, señaló el Ejército.

Las tropas lograron determinar que alias Venezuela había obtenido poder en las veredas de Madre Seca, Los Trozos, Las Conchas Alta, Media y Baja del municipio de Anorí, a unos 180 kilómetros de Medellín. De la misma manera en las veredas Naranjal, Chispero y los Toros, en Amalfi.

Incluso, afirman que estuvo “adelantando acciones criminales para fortalecer las confrontaciones armadas contra el GAO Clan del Golfo, en la disputa por el control territorial”.