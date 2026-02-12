Cauca

Murió en combates con el Ejército alias Whisky, temido cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, de las disidencias en el Cauca

Marco Elías Liponce Quisicué era señalado de sangrientos atentados en el norte de ese departamento.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 5:54 p. m.
Alias Whisky, tercer cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC en Cauca, fue dado de baja.
Alias Whisky, tercer cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC en Cauca, fue dado de baja. Foto: Ejército

Alias Whisky, quien para las Fuerzas Armadas era uno de los principales instigadores del terrorismo en el norte del departamento, fue dado de baja en la madrugada de este jueves, 12 de febrero, en la vereda San Luis Arriba, en Corinto, Cauca.

La muerte del peligroso disidente de las Farc se dio, según el Ejército, en medio de combates que las tropas sostuvieron contra integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Dagoberto Ramos Ortiz.

Whisky, que realmente se llamaba Marco Elías Liponce Quisicué, era considerado el tercer cabecilla de la estructura.

“Sería el responsable de varios atentados terroristas en varios municipios del norte del Cauca, entre esos el ataque a la estación de Policía en Jambaló en el año 2025. Además, era señalado del reclutamiento forzado de menores indígenas y de tener el dominio de rutas para el transporte de armas y drogas en ese mismo departamento”, indicó el Ejército.

La fuente considera que “este contundente golpe debilita aún más el accionar criminal de esta estructura y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la defensa y la protección de los colombianos”.

Mayor General Hugo Alejandro López Barreto.
Mayor General Hugo Alejandro López Barreto. Foto: Cortesía.

Para el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, la muerte de este subversivo representa un impacto estratégico contra uno de los principales instigadores del terrorismo en el norte del departamento, pues durante más de 20 años tuvo a su cargo otras acciones terroristas en esos grupos armados.

¿Quiénes son los nuevos comandantes que tomarán el control de la cúpula militar en Colombia? Estos son sus perfiles

Por ejemplo, se le atribuye ser “el responsable de la planificación y ejecución de acciones delictivas como la instalación de un carro bomba contra la Alcaldía de Corinto, hostigamientos armados a estaciones de la Policía, homicidios, asonadas y ataques indiscriminados contra la población civil y la Fuerza Pública”.

“Hoy se puso fin a su accionar terrorista, que sembró miedo y dolor de manera sistemática a todas las comunidades indígenas y campesinas de la región”, escribió el oficial en su cuenta de la red social X.

Desde las FF. MM. consideran que este golpe permite debilitar “las redes logísticas y financieras ligadas al narcotráfico y la extorsión, propias de esta estructura, y se genera una fractura interna que afecta su capacidad de coordinación criminal”.

Habla alcalde de El Carmen, municipio que el ELN ha atacado sin descanso desde el lunes: lo protegen un chaleco antibalas y dos escoltas

La muerte de este peligroso disidente tienen en alerta a las autoridades en esas poblaciones para evitar retaliaciones no solo contra la Fuerza Pública, las Fuerzas Armadas y también contra la población civil.

Noticias Destacadas