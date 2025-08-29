Conductor se salvó de ser secuestrado por las disidencias en Cauca; según el Ejército, tres delincuentes murieron incinerados

Tres supuestos integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) estructura delincuencial Dagoberto Ramos Ortiz murieron incinerados en un operativo en el que, según el Ejército, las fuerzas militares lograron rescatar a un conductor que iba a ser secuestrado.

Los hechos sucedieron en la vía Panamericana, a la altura de la vereda Jebalá, sector El Túnel, en el municipio de Totoró, Cauca.

Según informó el Ejército, los integrantes de la Dagoberto Ramos habían instalado un retén ilegal en esa zona, detuvieron el tráfico y cuando intentaron secuestrar a un conductor, fueron repelidos.

En el sitio se presentó un combate entre miembros del Batallón de Infantería N.° 7, de la Vigésima Novena Brigada y con apoyo del Grupo Livinao de Caballería N.° 8, contra los integrantes de las disidencias de la Dagoberto Ramos, quienes según el Ejército huyeron del lugar.

Sin embargo, tres de los delincuentes no contaron con la misma suerte de sus cómplices.

“En el hecho, un vehículo en el que se movilizaban tres presuntos integrantes del GAO-r resultó incinerado, ocasionando la muerte de los tres ocupantes”, informó el Ejército.

Las identidades de los muertos no se han revelado.

El Ejército indicó que “como resultado de esta acción, fue rescatado un conductor de furgón que estaría siendo víctima de un intento de secuestro. Así mismo, se recuperó otro vehículo y se incautaron 3 armas largas, una pistola, 129 cartuchos de diversos calibres, 2 artefactos explosivos y material de intendencia perteneciente al grupo armado ilegal”.

Armas incautadas a disidentes de la Dagoberto Ramos en Totoró, Cauca. | Foto: Ejército.

El material de guerra le fue hallado a uno de los supuestos integrantes de la Dagoberto Ramos, quien fue capturado, señaló la fuente oficial.

“En la ofensiva militar se logró la captura de un presunto integrante de este grupo residual, quien fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes junto con el material incautado, con el fin de continuar el proceso de judicialización correspondiente”, explicó.

Esa disidencia sigue órdenes de Iván Mordisco, delincuente que por medio de comunicados de prensa ha revelado el secuestro de policías, militares y hasta un menor de edad en las últimas horas.

Las personas en manos de los delincuentes son:

El soldado Jamerson Guachetá, secuestrado el 26 de julio, según la información divulgada por las disidencias.

El soldado profesional Luis Hernán Quiguazú, secuestrado el 22 de agosto.

El soldado José Buitrón, y los soldados profesionales Brayan Estiven Ruiz y Javier García, todos secuestrados el 26 de agosto.

El policía José Larrahondo, secuestrado el 4 de agosto.