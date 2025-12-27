¿Quiénes son los nuevos comandantes que tomarán el control de la cúpula militar en Colombia? Estos son sus perfiles

El relevo en la cúpula de las Fuerzas Militares anunciado por el presidente Gustavo Petro deja al frente de las principales estructuras militares a oficiales con extensas trayectorias operacionales, formación académica avanzada y experiencia en escenarios de alta complejidad, en un momento clave para la seguridad del país de cara a 2026.

Al mando del Comando General de las Fuerzas Militares fue designado el general Hugo Alejandro López Barreto, oficial con más de cuatro décadas de servicio en el Ejército Nacional. Nacido en Cali en 1968, López Barreto ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en 1984 y se graduó como subteniente del arma de Caballería en 1987. Es profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa, profesor militar del Ejército de Colombia y de la Academia de Guerra del Ejército de Chile.

Mayor General Hugo Alejandro López Barreto. Foto: Guillermo Torres / Semana

Antes de asumir el máximo cargo militar del país, López Barreto se desempeñaba como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. En su hoja de vida figuran responsabilidades como comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición, inspector general de las Fuerzas Militares, director general de Sanidad Militar durante la pandemia del covid-19 y comandante de los comandos conjuntos Caribe y Orinoquía. También fue observador militar de paz y miembro de la delegación del Gobierno en la negociación con el ELN en representación de las Fuerzas Militares. “He construido mi carrera bajo el respeto de la Constitución y la Ley”, ha señalado en distintos escenarios institucionales.

En el Ejército Nacional asumirá como comandante el mayor general Royer Gómez Herrera, quien ascendió a ese grado en diciembre del año pasado y hasta ahora se desempeñaba como jefe de operaciones del Ejército. Gómez es ingeniero civil, profesional en Ciencias Militares y magíster en Seguridad y Defensa, con especialización del Arma de Ingenieros. Nació en Bucaramanga, ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1991 y cuenta con una trayectoria centrada en mando operacional y planificación estratégica.

General Royer Gómez, nuevo comandante del Ejército Nacional. Foto: cortesía

El nuevo comandante del Ejército ha estado al frente de unidades clave como la Primera División, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la Tercera Brigada, además de ocupar el cargo de subjefe de Estado Mayor Administrativo Institucional. Su perfil combina experiencia en terreno, conducción de grandes unidades y manejo administrativo dentro de la institución militar.

En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el mando será asumido por el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda, oficial con carrera como piloto militar y formación en administración aeronáutica, seguridad y defensa. Silva Rueda ha ocupado cargos estratégicos en operaciones aéreas y espaciales y en coordinación interinstitucional, y cuenta con estudios avanzados en defensa y estrategia, incluidos programas de formación en el exterior.

Mayor General Carlos Fernando Silva. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Los nuevos nombramientos completan la renovación de la cúpula militar, que también incluye cambios en la Armada Nacional y en los segundos comandos de cada fuerza, y entrarán en vigor en medio de los ajustes estratégicos del sector defensa definidos por el Gobierno nacional para los próximos años.