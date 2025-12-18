Ministro Pedro Sánchez hace importante anuncio desde Cauca: “Si se dan las condiciones, emplearemos el bombardeo”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, llegó a Popayán, Cauca, junto a la cúpula militar y de Policía, los mandos regionales y las autoridades locales, para revisar el dispositivo de seguridad desplegado en el departamento tras recientes ataques de las disidencias en el municipio de Buenos Aires.

“Con una decena de analistas de inteligencia, la vigilancia en esta área, también, si es necesario, emplearemos el bombardero si se dan las condiciones”, indicó al terminar un consejo extraordinario de seguridad este jueves, 18 de diciembre.

Aterradores videos tras ataques con explosivos en Buenos Aires, Cauca: minDefensa hace anuncio

Las autoridades plantearán un rediseño operacional de la estrategia que se viene adelantando con el objetivo de aumentar las afectaciones a las redes logísticas y criminales de las disidencias y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“En temas operacionales, la Policía Nacional se fortalece con 312 nuevos policías con capacidades diferenciadas, que van a estar en las zonas más priorizadas y que establecimos en el Consejo Extraordinario de Seguridad”, mencionó el ministro.

Durante el encuentro se realizaron importantes anuncios y se asumirán compromisos frente a la seguridad y el bienestar de la población civil del suroccidente del país.

“Llegan más fortalezas en temas de blindados, tres pelotones con 15 vehículos, de los cuales cuatro ya llegaron blindados, y en enero, una vez se termine el avistamiento, se esperan que lleguen los demás”, agregó Sánchez.

Algunas de las medidas anuncias son el aumento de las capacidades humanas y tecnológicas para reforzar la inteligencia, el empleo de aeronaves, el fortalecimiento de las Fuerzas Especiales y recompensas para combatir la criminalidad.

“También es necesario controlar los ríos, guardacostas con equipos de combate fluvial. La Policía Nacional también recibirá, antes del 31 de diciembre, capacidades muy importantes para fortalecer la protección”, puntualizó el ministro de Defensa, quien estaba acompañado de la cúpula militar y de Policía.