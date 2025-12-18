Cauca

Ministro Pedro Sánchez hace importante anuncio desde Cauca: “Si se dan las condiciones, emplearemos el bombardeo”

Las autoridades plantearán un rediseño operacional de la estrategia que se viene adelantando contra las disidencias y el ELN.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

19 de diciembre de 2025, 1:33 a. m.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a la cúpula militar y de Policía.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a la cúpula militar y de Policía. Foto: Tomada de X: @mindefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, llegó a Popayán, Cauca, junto a la cúpula militar y de Policía, los mandos regionales y las autoridades locales, para revisar el dispositivo de seguridad desplegado en el departamento tras recientes ataques de las disidencias en el municipio de Buenos Aires.

“Con una decena de analistas de inteligencia, la vigilancia en esta área, también, si es necesario, emplearemos el bombardero si se dan las condiciones”, indicó al terminar un consejo extraordinario de seguridad este jueves, 18 de diciembre.

Las autoridades plantearán un rediseño operacional de la estrategia que se viene adelantando con el objetivo de aumentar las afectaciones a las redes logísticas y criminales de las disidencias y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“En temas operacionales, la Policía Nacional se fortalece con 312 nuevos policías con capacidades diferenciadas, que van a estar en las zonas más priorizadas y que establecimos en el Consejo Extraordinario de Seguridad”, mencionó el ministro.

Aterradores videos tras ataques con explosivos en Buenos Aires, Cauca: minDefensa hace anuncio

