Comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia se despide de la institución y anuncia su retiro: “Hoy concluye mi misión”

Este 29 de diciembre, el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el almirante Francisco Hernando Cubides, anunció su retiro de la institución en la que estuvo al frente del Comando General.

El anuncio se produce en medio de un contexto de cambios en la cúpula militar ordenados desde el Gobierno nacional. El desempeño de Cubides, quien era comandante general desde el 8 de julio de 2024, fue reconcido recientemente por el presidente Gustavo Petro, quien destacó su labor al frente de las Fuerzas Militares.

En el sentido mensaje del funcionario se lee: “Me despido con el corazón lleno de gratitud y satisfacción hacia los más de 220 mil hombres y mujeres que, sin importar las circunstancias, cumplieron siempre su deber con el compromiso, la disciplina y la valentía que los distinguen. Gracias a los colombianos por confiar y reconocer a sus @FuerzasMilCol como la institución de mayor credibilidad del país”.

El almirante Cubides, además de ser comandante general de las Fuerzas Militares, también se desempeñó en otros cargos como, comandante de la Armada Nacional, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, jefe de la Jefatura Integral de Educación Naval, director de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, comandante de la Flota Naval, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval del Caribe, jefe de la Comisión Inspectora del Proyecto Submarinos 206 A en Alemania, entre otros.

Cubides es profesional en Ingeniería Naval y Ciencias Navales de la Escuela Naval Almirante Padilla, cuenta con maestría en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra otra en Relaciones Internacionales y Resolución de conflictos en la American Military University.

Estos son los otros cambios que se darían en la Armada y el Ejército, tras la llegada del nuevo comandante de las Fuerzas Militares

Además, es especialista en Gerencia de Recursos Humanos de la Escuela de Administración de Negocios y especialista en Alta Gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada. A nivel nacional, ha sido condecoración con la Orden de Boyacá en la categoría Gran Oficial, así como con la Orden del Mérito Militar Antonio Nariño en la categoría Comendador, la Orden del Mérito Naval Almirante Padilla en grado Comendador, la Orden al Mérito Coronel Guillermo Fergusson en el grado Oficial y la Medalla Militar Fe en la Causa del Comando General de las Fuerzas Militares, entre otras condecoraciones.

A nivel internacional, ha sido reconocido con la medalla Marina del Brasil, la medalla Cruz Peruana al Mérito Naval y la medalla Escuela Naval de Chile.

Comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados. Foto: Samantha Chavéz

El retiro del almirante Cubides se enmarca en una nueva modificación de la cúpula militar anunciada a finales de 2025, cuando el Ejecutivo nombró al general Hugo Alejandro López Barreto como nuevo comandante general de las Fuerzas Militares. Junto con él, fueron designados nuevos mandos en el Ejército Nacional y en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, en un intento por reforzar la seguridad nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2026.​

En el Ejército Nacional asumirá como comandante el mayor general Royer Gómez Herrera, quien ascendió a ese grado en diciembre del año pasado y hasta ahora se desempeñaba como jefe de operaciones del Ejército. En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el mando será asumido por el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda.