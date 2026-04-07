Investigan audios de presuntos integrantes de las disidencias de las Farc que amenazan a habitantes del Huila en medio de la campaña electoral

SEMANA conoció dos audios que,supuestamente, serían de autoría de un comandante de las disidencias de Iván Mordisco, en el departamento del Huila, y en donde amenazan a la población para que se cumplan las órdenes impartidas.

Este medio confirmó que inteligencia de la Fuerza Pública ya tiene en su poder este material y se está analizando para determinar quién es la persona que envía el mensaje, así como su presunta relación con Mordisco.

SEMANA confirmó que la población del suroccidente del Huila ha recibido esos audios. Algunos habitantes aseguran que llevan varias semanas siendo blanco de amenazas por parte de ese grupo criminal que se expande en la región.

Huila es uno de los departamentos más afectados por la violencia en Colombia y atraviesa una proliferación de grupos armados. Allí hacen presencia las disidencias de Iván Mordisco, de Calarcá Córdoba y de la Segunda Marquetalia. Además, las autoridades han reportado apariciones esporádicas del ELN en algunos municipios.

La Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas tempranas por la situación de orden público. La más reciente, del pasado 17 de marzo, para Algeciras, la cabecera municipal, los corregimientos El Paraíso (nuevo y viejo), La Arcadia y El Toro, así como sus veredas Alto Cielo, Alto de Legias, Alto Río Neiva, Bajo Roble, Bellavista, Buenavista, Colón, La Laguna, El Bosque, El Kiosko, El Paraíso, La Arenosa, La Arenosa Ceibas, La Argelia, La Cascajosa, Las Damitas, Manzanares, Naranjos Altos, Naranjos Bajos, Pinares, Primavera, Roble, entre otras.

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También en Campoalegre, para su casco urbano y las veredas Llano Sur, La Candelaria, La Vuelta, El Rincón, Llano Norte, Piravante Alto, Horizonte, Los Planes, Buenos Aires, Río Neiva Bajo, La Sardinata, San Isidro, Buenavista, Chía, Palmar Bajo, Los Rosales, Palmar Alto, San Miguel, Vilaco Bajo, San Isidro Bajo, La Esperanza, Piravante Bajo, El Esmero, Las Pavas, Potosí, Venecia, Guayabo, además de otras.

En uno de los audios conocidos por SEMANA, un hombre que se presenta como comandante de las disidencias de Iván Mordisco lanza advertencias a los habitantes de ese departamento y usa a los presidentes de las juntas de acción comunal para que difundan sus palabras.

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“Buenos días, compañeros, Dios me los bendiga. Tengan un fraternal y revolucionario saludo de parte de las Farc-EP. Compañeritos, háganme un favor, transmiten esta información allá a las comunidades. Oiga, señores de la comunidad, hermano, yo les estoy hablando en serio, hermano. No busquen que yo vaya y que les levante el rancho a punta de plomo, mano, para que vean que sí es cierto. Acá se les está hablando en la vía pacífica, compañeros, para que hagamos las cosas bien”, dice el supuesto integrante de la disidencia.

El hombre pide a la comunidad que acate las directrices que se han dado para carnetizar a los pobladores.

“Ustedes son tan mugre, compañeros, que hijueputa, apenas la guerrilla se recoge, no cumplen con nada, se les olvida todo. Entonces, por mi parte, ya se les acabó esa guachafita de que ‘ay, es que tengo que ver la guerrilla para obedecer’. No, papá. Obedecen por las buenas, obedecen por las malas, porque yo llamo, pido información, o voy y visito, y le llego es al rancho a ustedes y los saco. Los saco y no les dejo sacar nada”.

El supuesto comandante de las disidencias asegura que está cansado de que lo tomen del pelo y que por eso empezará a tomar acciones de inmediato.

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“Si me quieren tentar las que ya sabemos, no más díganme, compañeros. Entonces, compañeros de los presidentes de las juntas, los obligo o les exijo que me hagan el favor y me compartan estos audios a la comunidad. Ojalá, comiencen por allá a mandarle el audio a la Fiscalía o a alguien. A esos miedo no les tengo, sino que me da rabia que no sean gente seria”.

En diferentes zonas del país se ha conocido que las disidencias estarían obligando a la ciudadanía a acudir a jornadas para carnetizarlos y tener control sobre ellos. Además, se hacen convocatorias para impartir sus instrucciones.

“Y la reunión que se está convocando es individual. Cada vereda la convoca, se habla del manual de convivencia, se saca la lista de las personas que se van a carnetizar y las que no. Entonces, compañeros, tratemos estas cosas en serio, que yo no soy payaso de ustedes. Como ustedes merecen un respeto, yo también merezco un respeto. Si quieren creer, bien. Si no, pues aténgase a las consecuencias y cuando sientan el tramacazo a medianoche en su casa, ahí se darán cuenta”, reitera el hombre.

Agregó: “Si no me obedecen, se mata, hijueputa, para que dejen y cojan susto los demás. Entonces, compañeros, tratémonos serio y a trabajar se dijo. Acá no es el bienestar de la guerrilla. Y al que no le gusta trabajar, pues vaya cogiendo los chiros y se va largando, hermano. Pero las cosas son en serio”.

Tanto las disidencias de las Farc de Iván Mordisco como las de alias Calarcá ganan cada vez más terreno en las zonas rurales de Colombia. Foto: AFP

En el segundo audio conocido por SEMANA y que está en poder de las autoridades, el mismo hombre sigue con sus amenazas.

“Yo he hablado muy claro con los señores presidentes (de juntas de acción comunal) de que en ningún momento les voy a seguir pidiendo plata ni mucho menos. Acá la idea es trabajar. Y esas comunidades que no se quisieron carnetizar, que no se quisieron afiliar ni poner al día, pagarán más. El que no tenga el carné paga 150 mil pesos, o si no, se va del territorio, porque no podemos tener gente así”.

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Así mismo, asegura que el cobro que se le hace a la ciudadanía de 35 mil pesos tiene como finalidad la elaboración del carné, la organización de las reuniones y que no es una extorsión, según él.

“Entonces, compañeros y compañeras presidentes que no han hecho la gestión, ¿no quieren perder su territorio por una bobada, mano, por una tontada? ¿Usted qué prefiere?, ¿perder su pedazo de tierra por no pagar un carné?, ¿o quieren irse del territorio dejando todo botado por una bobada y un incumplimiento?“.

Como en esa zona del país hay un confrontamiento entre este grupo criminal y la Segunda Marquetalia, el supuesto comandante de las disidencias también les advierte que esos audios no pueden llegar a manos de sus enemigos.

Iván Mordisco es el máximo jefe del comando central de las disidencias de las Farc. Foto: AFP

“Y ahorita cojan a mandar el audio para la Rodrigo Cadete o a la Segunda Marquetalia. Háganlo, yo no le tengo miedo a eso. Esos presidentes (de juntas de acción comunal) que yo sé que están en este grupo y que no se reportaron con nada, déjeme decirles que los voy a apretar y como debe ser, con multas bien altas”, finaliza el audio.

En todo caso, habitantes del departamento confirmaron que sienten temor por esas grabaciones, ya que no es la primera vez que los amenazan de esa manera y no quieren probar si las intimidaciones son reales o no.