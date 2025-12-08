Suscribirse

Con caravana, voladores y corridos prohibidos, disidencias pasearon cadáver de explosivista dado de baja por la Policía en Huila

Un video que se ha hecho viral muestra la forma en la que los disidentes de Iván Mordisco le dieron el último adiós al criminal que participó en hechos terroristas. Hay indignación.

Redacción Nación
9 de diciembre de 2025, 12:10 a. m.
Momento en el que disidentes despiden a guerrillero que murió durante ataque a la Policía.
Momento en el que disidentes despiden a guerrillero que murió durante ataque a la Policía.

No cabe duda de que algunos municipios del país están en manos de los criminales y así quedó evidenciado en un video que se volvió viral donde hombres de Iván Mordisco, fuertemente armados, pasearon sin problema alguno entre los municipios de Tesalia a Iquira, en el departamento del Huila.

Dicho video ha generado indignación por la forma en la que disidentes de las Farc despidieron a un explosivista de ese grupo armado que fue dado de baja por la Policía tras el ataque terrosista del pasado viernes, 5 de diciembre.

Hubo caravana, voladores y música, mientras que los habitantes de esta zona veían atentamente.

Este es el momento en el que se realizaba la caravana.
Este es el momento en el que se realizaba la caravana.

El fallecido fue identificado como Emanuel Marín, conocido con el alias del Flaco, tenía 21 años y participaba en los ataques que llevaba a cabo esta guerrilla, que hace parte de las disidencias de Iván Mordisco.

El disidente murió el pasado viernes, 5 de diciembre, al ser abatido por la fuerza pública en medio del ataque que el grupo armado realizó en contra de la estación de Policía del municipio de Tesalia

Contexto: Disidencias de Mordisco ejecutan violento ataque contra la Estación de Policía de Tesalia, en Huila

El hoy fallecido al parecer recibió varios impactos de bala y, tras quedar herido, fue arrastrado por sus compañeros, que lo sacaron de la zona para que le prestaran atención médica.

Debido a la gravedad de las lesiones que tenía, horas después murió. Según las primeras informaciones, este sujeto habría colocado los explosivos que destruyeron un cajero electrónico.

A través de redes sociales se conoció un video que muestra la forma en la que los disidentes despidieron al Flaco. Varios guerrilleros iban en una camioneta que tenía la bandera de Colombia y bombas blancas.

Disidentes de las Farc paseando por municipios del Huila sin problema alguno.
Disidentes de las Farc paseando por municipios del Huila sin problema alguno.

Los delincuentes estaban montados en la parte de atrás, vistiendo las prendas alusivas a esta guerrilla y justo ahí llevaban el féretro. Por detrás, se observa pasar a varias motocicletas.

Contexto: Advierten que los grupos criminales ya tienen presencia en 809 municipios de Colombia: “Es una expansión impresionante”

De fondo se alcanza a escuchar corridos y voladores, mientras que la comunidad observaba detenidamente la escena y muchos grababan con sus celulares la forma en la que estaban despidiendo al explosivista.

Juan Carlos Casallas, secretario de gobierno del Huila, confirmó que el joven de 21 años participó en el ataque contra la Policía y que este era el último adiós que le estaban dando sus compañeros del grupo armado.

La mayoría de integrantes de las disidencias son jóvenes y menores de edad reclutados con engaños por esos grupos en los municipios”, advirtió.

El video no ha tardado en hacerse viral y ha despertado gran indignación por la forma en la que los guerrilleros andan tranquilamente por el sitio, pese a que pocos días antes cometieron un atentado que les quitó la tranquilidad a los habitantes de esta zona del país.

Contexto: Se registra ataque terrorista contra la estación de Policía en Tesalia, Huila. Esto es lo que se sabe

El viernes que se presentó el ataque terrorista, el representante Julio César Triana alertó sobre la situación que se estaba viviendo en esa zona del país.

“La comunidad de Tesalia, Huila, nos informa que se están registrando ataques de grupos armados en la zona. Hacemos un llamado inmediato a las autoridades nacionales y regionales para que dispongan el apoyo necesario y garanticen la seguridad de nuestra Fuerza Pública y de todas las familias. Todo mi respaldo y solidaridad con nuestra Fuerza Pública y con las familias de Tesalia, hoy hostigadas por estructuras armadas que buscan desestabilizar el territorio”, dijo el representante.

El congresista de Cambio Radical hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Militares envíen refuerzos al occidente del departamento.

