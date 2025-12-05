Se registra ataque terrorista contra la estación de Policía en Tesalia, Huila. Esto es lo que se sabe

A través de las redes sociales, los habitantes de Tesalia, Huila, están reportando un ataque terrorista contra una estación de Policía.

Por ahora, son pocos los detalles que se conocen sobre la acción subversiva, pero los videos muestran el ataque que está siendo repelido por la fuerza pública.

El representante Julio César Triana alertó sobre la situación que se está viviendo en esta zona del país. “La comunidad de Tesalia, Huila, nos informa que se están registrando ataques de grupos armados en la zona. Hacemos un llamado inmediato a las autoridades nacionales y regionales para que dispongan el apoyo necesario y garanticen la seguridad de nuestra Fuerza Pública y de todas las familias. Todo mi respaldo y solidaridad con nuestra Fuerza Pública y con las familias de Tesalia, hoy hostigadas por estructuras armadas que buscan desestabilizar el territorio”, dijo el representante.

El congresista de Cambio Radical hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Militares envíen refuerzos al occidente del departamento.

Incluso medios locales han transmitido en vivo esa acción que se está dando en la noche de este viernes, 5 de diciembre, en ese municipio que está a unas dos horas de Neiva, capital del departamento.

“Ataque en desarrollo contra la estación de Policía en Tesalia, #Huila.La @HuilaPolicia confirma que la acción criminal sigue activa y aún no hay un balance oficial.Tan pronto tengamos algún reporte, lo informaremos“, dijo Armando Londoño Grajales, periodista de la región.

El hecho terrorista, que hace recordar las tomas guerrilleras de hace más de tres décadas, genera caos y zozobra entre la comunidad que se encontraba muy cerca del lugar, asistiendo a las celebraciones decembrinas.

Por ahora, no hay un reporte oficial sobre lo que está ocurriendo en ese municipio del departamento del Huila, pero se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento para conocer la gravedad.